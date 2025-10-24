Українська правда
Педро і Ріккардо Родрігес: швидкість, ризик, і вічна слава героїв Мексики

Костянтин фон Ріхтгофен — 24 жовтня 2025, 12:00
Педро і Ріккардо Родрігес: швидкість, ризик, і вічна слава героїв Мексики

Найближчими вихідними на нас чекає Гран-прі Мексики. Для сучасного глядача Формули-1 країна сомбреро і текіли асоціюється насамперед із Серхіо Пересом, який наступного року знову повернеться на стартову решітку.

Але сьогодні настав час поговорити про Педро та Ріккардо Родрігесів – двох братів, які у XX столітті стали легендами на батьківщині. І саме на їхню честь названо трасу в Мехіко, куди вже поспішає "королева автоспорту" – автодром братів Родрігес.

Брати Родрігес. Малюнок Габріеля Ніколетті
Брати Родрігес. Малюнок Габріеля Ніколетті
Gabriel Nicoletti в соціальній мережі X (раніше Twitter)

Ранні роки

18 січня 1940 року в сім'ї Педро Наталіо Родрігеса і Консепсьон Де ла Вега, що проживала в Мехіко, народилася друга дитина і перший син – Педро-молодший. Трохи більше ніж через два роки, 14 лютого 1942-го, з'явився на світ його молодший брат – Ріккардо.

Уже у вісім років Педро спробував себе у велоспорті, а в десять почав виступати в мотогонках. У дванадцять він став чемпіоном Мексики в класі 125 "кубиків". Ріккардо, зрозуміло, поділяв захоплення брата і незабаром теж почав брати участь у змаганнях.

Батьки не шкодували нічого для своїх дітей. Вони повністю підтримували їхню пристрасть до швидкості, і серед численних подарунків нерідко опинялася гоночна техніка, необхідна для участі в змаганнях.

У п'ятнадцять Педро пересів із двох коліс на чотири, а двома роками пізніше до нього приєднався і Ріккардо. Разом вони дебютували в міжнародних перегонах "Нассау".

Уже тоді брати, яких у паддоку називали "маленькі мексиканці", вирізнялися схильністю до ризику та неймовірною швидкістю. А особливо вражало те, як упевнено вони почувалися на мокрій трасі та навіть на льоду.

Причому якщо Педро, принаймні зовні, залишався спокійним і розважливим, то Ріккардо за кермом перетворювався на справжнього хижака – його пристрасть до перегонів межувала з манією. За це його порівнювали з тигром, а стиль водіння часом викликав у глядачів відвертий страх. Саме ця різниця характерів і допомогла молодшому брату в якийсь момент випередити старшого.

Головним же поворотом у їхній долі стало знайомство з Луїджі Кінетті – людиною, яка займалася імпортом спортивних автомобілів Феррарі та "постачанням" талановитих гонщиків за океан до Італії.

Педро Родрігес, Луїджі Кінетті та Рікардо Родрігес
Педро Родрігес, Луїджі Кінетті та Рікардо Родрігес
Getty Images

Зі Скудерією брати брали участь у різних перегонових серіях, але справжнім шансом заявити про себе на весь світ стали легендарні перегони "24 години Ле-Мана".

24 години Ле-Мана

На гоночне кільце Сарте брати Родрігес у 1958-му приїхали разом і планували брати участь у знаменитому марафоні одним екіпажем. Однак 16-річного Ріккардо не допустили до змагань через занадто юний вік.

У підсумку напарником Педро став досвідчений француз Жозе Бера. Їхня Феррарі 500 TR58 упевнено проривалася вгору після старту з 33-ї позиції, але за 12 годин перегонів проблеми з системою охолодження призвели до сходження з дистанції.

Рік потому Родрігеси знову приїхали до Франції, щоб виступити в Ле-Мані. Цього разу до перегонів допустили обох. Вони розділили машину OSCA Sport 750TN, побудовану в підрозділі Мазератті. Однак і тоді все закінчилося технічним сходом – через п'ять годин вийшов з ладу водяний насос.

У 1960 році брати знову виступали за Скудерію. Але Енцо Феррарі, бажаючи перевірити кожного окремо, вирішив розвести їх по різних машинах: напарником Педро став Лудовіко Скарфьотті, а у Ріккардо – Андре Пілетт. І молодший представник сімейства опинився за крок від сенсації – його екіпаж фінішував другим.

У марафоні 1961 року Родрігеси знову об'єдналися за кермом Феррарі 250 TRI/61. Майже всі перегони брати трималися в лідируючій групі. А заїзд частково проходив під дощем – в умовах, які мексиканці особливо любили і де почувалися впевнено.

Рікардо Родрігес за кермом Феррарі 250 TRI/61 на перегонах 24 години Ле-Мана 1961 року
Рікардо Родрігес за кермом Феррарі 250 TRI/61 на перегонах "24 години Ле-Мана" 1961 року
Getty Images

За годину до фінішу Феррарі з номером 17 перебувала на другій позиції – Педро і Ріккардо все ще залишалися серед претендентів на перемогу. Але відмова двигуна на фінальній стадії перегонів змусила їх зійти з дистанції.

Сім'я Родрігес не збиралася зупинятися і вже будувала плани на черговий "штурм" Ле-Мана. Однак влітку 1961 року сталася куди більш важлива подія – Енцо Феррарі запросив їх до Маранелло на тести, щоб розглянути можливість їхнього переходу у Формулу-1.

Ріккардо Родрігес у Формулі-1

Ріккардо одразу вирішив скористатися своїм шансом і вирушив за мрією, тоді як Педро відмовився – старший із Родрігесів вирішив зосередитися на бізнесі, а перегони для нього поступово перетворилися на просто хобі.

1961 року молодший із братів дебютував у Формулі-1 за кермом Феррарі – на рідній для команди трасі в Монці. І тут варто нагадати про вік: сучасний глядач "королеви автоспорту" звик до того, що на стартовій решітці опиняються гонщики, які ледь досягли повноліття. Але тоді, на початку 60-х, дебют у 19 років був чимось абсолютно немислимим.

Рікардо Родрігес на Гран-прі Італії 1961 року
Рікардо Родрігес на Гран-прі Італії 1961 року
@mexicogp у соціальній мережі X (раніше Twitter)

Наступною сенсацією стала кваліфікація: Ріккардо посів друге місце, поступившись лише лідеру чемпіонату Вольфгангу фон Тріпсу. При цьому дві інші машини Феррарі, оснащені новішими моторами, залишилися позаду.

Однак радість тривала недовго – вже на 13-му колі Родрігес зійшов із дистанції. А загалом, той вікенд став ще й трагічним: на старті перегонів загинув фон Тріпс, а разом із ним – 14 глядачів.

Наступний сезон видався важким. Скудерія виявилася неконкурентоспроможною, а мексиканець провів лише чотири гонки. Але навіть у цих умовах він встиг заявити про себе – у Бельгії фінішував четвертим, лише за одну десяту секунди від подіуму, і набрав свої перші очки у Формулі-1, а в Німеччині приїхав шостим, додавши ще один заліковий пункт.

Рікардо Родрігес на Гран-прі Бельгії 1961 року
Рікардо Родрігес на Гран-прі Бельгії 1961 року
Getty Images

Однак загальна ситуація в команді італійській команді була катастрофічною. Втомившись від внутрішніх конфліктів і технічних невдач, Енцо Феррарі зняв свої автівки з участі у двох заключних перегонах сезону. Гонщикам дозволили стартувати лише в тому разі, якщо вони самостійно знайдуть боліди.

І хоча етапи, що залишилися, вже не мали великого значення, одну подію Ріккардо не міг пропустити – позаобліковий Гран-прі Мексики. Для виступу йому надали місце в команді Лотус.

Зрозуміло, Родрігес має показати себе перед домашніми трибунами. Але під час кваліфікації, 1 листопада 1962 року, пристрасть до ризику зіграла проти нього: болід вилетів із траси і перекинувся. 20-річний гонщик помер дорогою до шпиталю.

Так обірвалося життя одного з найобдарованіших молодих пілотів свого часу – того, хто міг стати першим великим мексиканцем у Формулі-1.

Продовжити справу брата

Смерть Ріккардо стала справжньою трагедією для всієї родини. А Педро тоді був твердо впевнений, що більше ніколи не вийде на гоночну трасу.

Педро Родрігес у 1962 році
Педро Родрігес у 1962 році
Getty Images

Але сумувала не тільки сім'я – вся Мексика оплакувала загиблого гонщика. Ім'я Ріккардо Родрігеса не сходило з перших шпальт газет, він став національним героєм, символом молодості та сміливості. І, слухаючи все це, старший брат зрозумів: він просто зобов'язаний повернутися – тепер уже ганятися за двох.

Попри загальну увагу до трагедії, Енцо Феррарі не піддався на емоції та не став пропонувати одразу другий шанс для Педро. Довелося починати шлях до Формули-1 з нуля – через спортивні прототипи, національні чемпіонати та перегони на витривалість.

Проте можливість дебютувати в "королеві автоспорту" випала вже менш ніж через рік після загибелі брата – 6 жовтня 1963 року, на Гран-прі США. Мексиканцю вдалося отримати місце в команді Лотус. Однак перша гонка завершилися достроково – на 36-му колі двигун його боліда вийшов з ладу.

Наступним етапом став перший офіційний Гран-прі Мексики, 27 жовтня того ж року. До того моменту траса вже отримала ім'я братів Родрігес, що лише посилило емоційний тиск на Педро. Стартувавши з 20-ї позиції, він намагався прорватися вперед, але перегони знову не вдалося довести до кінця – підвела підвіска.

У сезонах 1964-1966 років Педро виходив на старт кількох окремих етапів Формули-1, виступаючи за Феррарі і Лотус, паралельно беручи участь в інших серіях. На Гран-прі Мексики 1964 року він здобув своє перше очко у Формулі-1, фінішувавши шостим.

Перший же повноцінний контракт основного гонщика Родрігес отримав на чемпіонат 1967 року з командою Купер.

Перемога за двох

Гран-прі ПАР відкривав сезон 1967 року і став першим етапом Формули-1, проведеним на трасі К'яламі. А для Педро Родрігеса це були не просто нові перегони – це був початок повноцінної кар'єри основного пілота.

Пердро Родрігес на Гран-прі ПАР 1967 року
Пердро Родрігес на Гран-прі ПАР 1967 року
Motor Sport magazine у соціальній мережі X (раніше Twitter)

У кваліфікації мексиканець показав четвертий час, поступившись лише трьом зіркам того часу – Джеку Бребему, Денні Халму і Джиму Кларку. Поруч із ним на стартовій решітці розташувалися Джон Лав і Джон Сертіс, які також входили до числа фаворитів.

Але Формула-1 1960-х була хаотично непередбачуваною, а щоб перемогти, іноді достатньо було просто доїхати до фінішу без пригод. Саме це і стало вирішальним фактором. Поки суперники помилялися, сходили з дистанції через технічні несправності або стикалися з нестачею пального, Педро їхав бездоганно, коло за колом наближаючись до мети.

2 січня 1967 року, першим подолавши 80 кіл дистанції, Педро Родрігес став першим мексиканцем, який виграв Гран-прі Формули-1.

Педро Родрігес - переможець Гран-прі ПАР 1967 року
Педро Родрігес - переможець Гран-прі ПАР 1967 року
Luis Manuel Lopez у соціальній мережі X (раніше Twitter)

Він зробив це за двох – за себе і за загиблого брата. Збулася мрія, про яку колись марили два хлопчаки з Мехіко.

Цікавий факт: тріумф Родрігеса виявився настільки несподіваним, що в організаторів Гран-прі ПАР не виявилося запису гімну Мексики. На подіумі замість нього заграла "Mexican Hat Dance". З чуток, після цього Педро возив із собою платівку з національним гімном на всі наступні етапи – про всяк випадок.

Золото марафону

Попри яскравий початок, інша частина сезону Формули-1 пройшла для Педро Родрігеса доволі мляво – без подіумів і лише з чотирма фінішами в очках, а три етапи він і зовсім пропустив. Не набагато краще стало і в 1968-му, після переходу в BRM: хоча в активі з'явилися одне друге і два третіх місця, понад половину перегонів закінчилися достроково.

Але як уже багато разів говорилося в історичних статтях, в ту епоху пілоти часто не обмежувалися виступами в королеві автоспорту, а й брали участь в інших перегонах. Серед усього іншого, Родрігес не забував про 24 години Ле-Мана, і щороку приїжджав "штурмувати марафон".

У 1968 році його зброєю став легендарний Форд GT40 – автомобіль, який вже двічі перемагав на кільці Сарте в 1966 і 1967 роках.

Педро Родрігес за кермом Форд GT40
Педро Родрігес за кермом Форд GT40
Getty Images

А напарником Педро став бельгієць Люсьєн Б'янкі – двоюрідний дід загиблого у 2014-му Жюля Б'янкі.

І якщо навіть у Формулі-1 в ту епоху просто доїхати до фінішу часто бувало складним завданням, то що казати про Ле-Ман, який від самого початку позиціював себе як перегони на витривалість, що випробовували, в першу чергу, техніку на міцність. А ще одним фактором стала погода – дощ то приходив, то йшов, перетворюючи трасу на справжній водяний лабіринт.

З п'яти Форд GT40, що домінували, в строю залишився лише один – той самий, за кермом якого по черзі сиділи Родрігес і Бьянкі. Пройшовши за 24 години 331 коло, мексикано-бельгійський дует здобув перемогу.

Родрігес і Бьянкі перемагають у Ле Мане 1968 року
Родрігес і Бьянкі перемагають у Ле Мане 1968 року
Luis Manuel Lopez у соціальній мережі X (раніше Twitter)

Звісно, хлопчики з Мехіко мріяли зробити це разом. Але й цього разу Педро довелося домагатися успіху "за двох".

У тіні Лотуса

Сезон 1969 року у Формулі-1 для Родрігеса знову виявився хаотичним і невдалим. Його постійно переслідували технічні проблеми, а загальна ситуація в команді була вкрай нестабільною: частину перегонів Педро пропустив, а решту провів спершу в BRM, а потім у Феррарі.

До чемпіонату 1970 року з'явився хоч якийсь проблиск надії. Починаючи з другої гонки, Родрігес знову був за кермом BRM, і машина дозволяла хоча б у половині заїздів добиратися до фінішу. На Гран-прі Бельгії Педро здобув другу перемогу в кар'єрі, і над подіумом "королівських автоперегонів" нарешті зазвучав гімн Мексики.

Педро Родрігес мчить до перемоги на Гран-прі Бельгії 1970 року
Педро Родрігес мчить до перемоги на Гран-прі Бельгії 1970 року
Getty Images

На жаль, цей тріумф виявився останнім у кар'єрі гонщика. А головна національна мелодія повернулася у Формулу-1 лише через 50 років. Що стосується чемпіонату 1970 року, далі його повністю контролював Йохен Ріндт на непереможному Лотус 72 від Коліна Чепмена.

Решта команд боролися за місця, що залишилися, і цей бій був щільним. Як і в типовому сезоні того часу, чергувалися злети і падіння. У наступних семи гонках Педро лише двічі зміг без проблем пройти дистанцію, фінішувавши четвертим в Австрії та Канаді.

Спроба ж знову спробувати смак шампанського вдалася лише на Гран-прі США, де Родрігес прийшов другим – поступившись лише молодому бразильському генію Емерсону Фіттіпальді.

Трагічний сезон 1971

Початок чемпіонату 1971 року знову вселяв надію: після чотирьох етапів на рахунку Родрігеса було два очкових фініші, один з яких – друге місце на Гран-прі Нідерландів. Мексиканець, звісно, мріяв про нові успіхи. Однак подіум у Зандворті став останнім у його житті, а ця історія стрімко наближалася до свого фіналу.

У перерві між етапами Формули-1 Педро вирішив узяти участь у перегонах на спорткарах "Інтерсерсія", що проходили на німецькій трасі Норрісрінг, за кермом Феррарі 512 M.

Пердро Родрігес в Інтерсерії
Пердро Родрігес в Інтерсерії
Marco Coello в соціальній мережі X (раніше Twitter)

На 12-му колі під час різкого гальмування відірвалося праве переднє колесо, і машина врізалася в стіну, після чого загорілася.

Педро Родрігес помер незабаром після того, як його витягли з-під уламків. Та пристрасть до швидкості, яка була сенсом їхнього життя, стала причиною загибелі і старшого з братів.

Спадщина

Навіть понад півстоліття потому в рідній Мексиці брати Родрігес залишаються культовими постатями, а їхній ризикований стиль пілотажу вважається еталоном сміливості і надихає нові покоління любителів швидкості.

Брати Родрігес
Брати Родрігес
Zack Albert у соціальній мережі X (раніше Twitter)

Хоча їхні досягнення можуть здатися скромними на тлі чемпіонів світу, Педро і Ріккардо Родрігес назавжди залишилися в історії Формули-1 і "24 годин Ле-Мана". А цими вихідними "королева автоспорту" приїде на трасу, яка гордо прославляє їхні імена.

