Мексиканський коктейль, або історія Серхіо Переса

Нещодавно з'явилася офіційна інформація про те, що Серхіо Перес залишає команду Ред Булл. Якоїсь підтвердженої інформації про подальші плани мексиканця поки що немає. Теоретично можливість повернутися в "королівські перегони" у нього залишається, але більшість експертів сходяться на думці, що це кінець кар'єри "Чеко".

Ранні роки

Серхіо Мішель Перес Мендоса народився 26 січня 1990 року у місті Гвадалахара (Мексика, штат Халіско). Він є молодшим із трьох дітей Антоніо Переса Гарібая та Марилу Мендоси де Перес.

З семи років Чеко почав брати участь у різних картингових змаганнях у Мексиці, але не досяг особливих успіхів. У 13 він вирушив у США, щоб виступати в моночемпіонаті на Ford Mustang, а через рік відправився в гоночну школу Скіпа Барбера в США, отримавши підтримку гоночної програми компанії Telmex.

У 2005 році Перес переїхав до Європи. Спочатку він виступав у німецькій Формулі-БМВ, де за два роки не досяг особливих успіхів, а пізніше перейшов до британської Формули-3, відразу ж завоював титул у національному класі, на техніці попереднього покоління.

Перейшовши в сезоні 2008 в основний клас, Сехріо зайняв лише четверте місце. Однак на другий рік Чеко впевнено став срібним призером чемпіонату, програвши лише Пастору Мальдонадо.

Дебют у Формулі-1

Віцечемпіонство у молодшому класі та підтримка великого спонсора, допомогли Пересу підписати контракт зі швейцарською командою Sauber та вийти на старт Формули-1 у 2011-му році.

Слід зазначити, що того сезону в "королівських перегонах" відбулася низка змін. Саме тоді з'явилася система DRS. Але що ще важливіше – змінився постачальник шин і почалася епоха Pirelli. Навіть зараз якість цих шин залишає бажати кращого, а тоді колеса були відверто "сирими".

На трасі діявся справжній хаос. Всі інші гонщики робили 2-3 піт-стопи. А Серхіо виявився єдиним пілотом, який проїхав перегони лише з однією зупинкою і при цьому фінішував в очках – на сьомій позиції. Однак радість була недовгою, тому що обидва пілоти Заубера були дискваліфіковані через порушення конструкції заднього антикрила.

Sauber

Перший "легальний" фініш в очках стався під час п'ятої гонки – в Іспанії. Всього за чемпіонат Перес 5 разів набрав залікові бали й закінчив рік на 16-му рядку, більш ніж удвічі програвши напарнику – Камуї Кобаясі (14 очок проти 30)

Запам'ятався сезон 2011, хіба що, аварією у кваліфікації Гран-прі Монако, через яку Чеко пропустив основну гонку, а також наступний етап у легендарній дощовій Канаді.

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Але ось чемпіонат 2012 року став справжнім проривом у кар'єрі мексиканця. Уже в другій гонці, на Гран-прі Малайзії, Перес здобув свій перший подіум. Ба більше, за кермом машини другого ешелону, Серхіо цілком серйозно боровся за перемогу з одним із лідерів тієї епохи – Фернандо Алонсо. На фініші Чеко був позаду трохи більше ніж у двох секундах позаду суперника.

Перший подіум Серхіо Переса на Гран-прі Малайзії 2012 Getty Images

Ще два попадання до топ-3 у Канаді та Італії, закріпили успіх. Мексиканець отримав статус "висхідної зірки" і його з'явилося багато фанатів. Звернули на нього увагу і в одній із топ-команд 2012 року – Макларен. По закінченню сезону, британську команду залишив Льюїс Хамільтон і перейшов до Мерседеса, що багато хто вважав справжнім божевіллям. А його "колишнє місце" запропонували зайняти Пересу.

Макларен

Головним розчаруванням у кар'єрі Серхіо став сезон 2013 року. Зміна колективу очікувалася як перехід до топ-групи. Проте, саме того року, "карета стала гарбузом": Макларен скотився до середньої групи. І за весь сезон обидва пілоти колективу не змогли жодного разу піднятися на подіум.

За підсумками сезону Чеко набрав лише 49 очок, що було навіть менше, ніж роком раніше (59 у 2012). Крім того, Перес повністю загубився на тлі свого іменитого партнера – ексчемпіона Дженсона Баттона.

Force India

Після провального сезону 2013 року, у 2014 році Серхіо перейшов у команду Force India, яка на довгі роки стала для нього "рідним будинком". Вже у третій гонці сезону (Гран-прі Бахрейну), мексиканець знову піднявся на подіум. Звичайно, на той момент він виявився тіні двох пілотів Мерседеса, між якими всю останню третину гонки відбувалася захоплююча боротьба за перемогу. Однак цей результат допоміг Чеко психологічно реабілітуватися після минулих невдач.

Серхіо Перес на подіумі Гран-прі Бахрейну 2014 Getty Images

За 5 років в Індійській силі Перес п'ять разів піднявся на подіум. Для гонщика, який виступав у "другому ешелоні", це досить добрий показати. Поступово Серхіо отримав славу фахівця з раптових попадань у топ-3.

У цей же період, 2015 року, у календарі Формули-1 з'явилося Гран-прі Мексики. Популярність Чеко серед глядачів призвела до того, що королівські перегони приїхали на батьківщину. І як показала практика, місцеві фанати – одні з найяскравіших та найемоційніших глядачів.

Racing Point

У середині 2018 року канадський мільярдер Лоуренс Стролл викупив Force India та перейменував її на Racing Point. Весь цей проєкт було організовано для того, щоб у Формулі-1 закріпився син нового власника команди Ленс. Королівські перегони знали багатьох "рента-драйверів" (пілотів, які купували собі місце команді, яка зазнавала фінансових труднощів), але подібний випадок був унікальним.

Не дивлячись на зміну керівництва Чеко залишився в колективі. За підсумками сезону 2019, він випередив нового партнера більш ніж удвічі: 52 очки у Переса проти 21 у Стролла. Проте чим більше минало часу, тим сильніше мексиканець відчував себе вторинним у цій компанії.

Ковідний сезон та "Рожеві Мерседеси"

Початок чемпіонату 2020 року було відкладено аж до липня через всесвітню пандемію COVID -19. І під час тривалого міжсезоння сталася низка подій, які стали причиною обговорень у суспільстві, а часом і великих скандалів.

Найгучнішим із них став новий болід Racing Point. Річ у тім, що фактично він виявився точною копією торішнього чемпіонського боліда Мерседес. Зрозуміло, на застарілій машині було неможливо було наздогнати лідерів. Однак, таке копіювання чужих технологій дало змогу відчутно поліпшити свої позиції у "другому ешелоні".

Серхіо Перес пілотує болід Racing Point - точну копію торішнього Мерседеса Getty Images

Ще однією сенсацією стало раптове звільнення Себастьяна Феттеля з Феррарі. До того моменту, відверто кажучи, німець був психологічно зламаний і за підсумками сезону 2019 навіть опинився в таблиці нижче напарника – Шарля Леклера, завдяки чому багато глядачі та експерти стали давати пілотажу монегаска завищені оцінки.

Врешті-решт, статут він регулярних помилок Себа, боси Скудерії вказали йому на вихід. Але покидати Формулу-1 чотириразовий чемпіон не збирався. Хоча німець на той час і став бляклою тінню самого себе, він все ще залишався бажаним гостем для багатьох колективів.

Тим часом, Лоуренс Стролл викупив частину акцій концерну Астон-Мартін і з сезону 2021 його колектив ставав заводською командою вище за згаданий автовиробник. І під ребрендинг, що стався, був підписаний контракт з Феттелем на чемпіонати 2021-2022. Оскільки місце Стролла-молодшого забезпечене родинними зв'язками, це означало, що після закінчення 2020 року на вихід вкажуть Пересу.

До того моменту, на рахунку Серхіо вважалося 6 подіумів, а після Гран-прі Туреччини їх кількість збільшилася до 7. Проте все ще не було жодної перемоги. А кар'єра, як тоді здавалося, підходила до заходу сонця. Ускладнювало ситуацію і те, що Чеко став першим гонщиком Формули-1, у якого виявили COVID -19, через що він пропустив дві гонки у Великій Британії.

Однак цей же коронавірус і подарував Пересу головний шанс його життя. Льюїс Хамільтон, який домінував весь сезон, пропускав Гран-прі Сахіра через позитивний тест. А Чеко, провівши найкращу гонку своєї кар'єри, зробивши прорив з хвоста пелотону після аварії на першому колі, скориставшись раптовими проблемами у лідерів, здобув свою першу перемогу, до якої він йшов 190 етапів. Докладніше цей казковий заїзд я вже розповідав у нещодавній статті.

Red Bull

Несподівана перемога не просто дозволила Пересу наостанок піднятися на вершину подіуму, а ще й значно підвищила його цінність на ринку пілотом. І замість того, щоб вішати шолом на цвях, Серхіо підписав контракт, не мало не мало, з Red Bull.

Перехід у топ-команду пілота, який кілька днів тому збирався закінчувати кар'єру, став справжньою сенсацією. На місце другого пілота "биків" розглядалися пілоти молодшої команди. Проте, точно ніхто не очікував прихід гонщика, який ніколи не перебував у молодіжній програмі від австрійської команди.

Звичайно, всі розуміли, що Чеко приходить виключно на роль другого номера за Макса Ферстаппена. І так було зрозуміло, хто є головним героєм цього свята життя. Проте болід одного з лідируючих колективів означав можливість регулярно пити шампанське і махати з подіуму рукою суперникам "другого ешелону".

Звичайно, як і раніше, щоб перемагати, Чеко були потрібні проблеми у "головних героїв" чемпіонату. Однак друга машина Ред Булл давала набагато більше можливостей скористатися своїм шансом, коли той випадав. Фактично, Серхіо став "першим у черзі", коли обидва претенденти на титул (Макс Ферстаппен і Льюїс Хамільтон) стикалися з якимись проблемами.

І рівно через півроку після першої, прийшла друга перемога у гонці: шостого числа шостого місяця, стартуючи з шостої позиції, пробувши лідером останні шість кіл, Перес виграв шостий етап сезону 2021 – Гран-прі Азербайджану. який під час гібридної турбоери зробив крок на верхню сходинку подіуму з двома різними командами.

Серхіо Перес – переможець Гран-прі Азербайджану 2021 Getty Images

А ближче до кінця сезону, наш герой зміг порозумітися на подіум перед рідними трибунами на Гран-прі Мехіко. Це було лише третє місце, але навіть цей результат викликав величезну місцеву публіку. Глядачі так сильно скандували "Чеко! Чеко!", що напрошувалося жартівливе запитання "Вони взагалі в курсі, що переміг Макс?".

"Міністр оборони"

З погляду "биків", Серхіо був для команди набагато кориснішим, ніж його попередники. Вже в Туреччині він зміг забрати кілька очок у Хамільтона, після того, як ефектно відбився від атак британця на мокрій трасі.

Але головним моментом слави Переса стало Гран-прі Абу-Дабі 2021 року. Відтягнутий піт-стоп, дозволив Чеко тимчасово виявитися лідером. Зношування гуми давалося взнаки й незабаром на хвості у нього виявився головний суперник Макса в чемпіонаті – Льюїс. І Серхіо доклав усіх зусиль, аби допомогти напарникові.

Хамільтон, думаючи, що Перес буде легкою здобиччю, здійснив спокійно обгін наприкінці першої DRS–прямої й думав, що на цьому можна забути про другий номер команди суперника. Проте британець необачно надто широко зайшов у поворот, а мексиканець пірнув на внутрішній радіус і знову опинився попереду.

На наступній прямій, у пілота Мерседеса був набагато кращий вихід і за кілька метрів він здійснив повторний обгін. Але головною помилкою Льюїса, яка зрештою коштувала йому титулу, стало те, що він випередив Серхіо до точки детекції DRS. Здобувши право відкривати заднє антикрило, Перес здійснив другу контратаку і знову повернув собі лідерство.

Серхіо Перес гальмує Льюїса Хамільтона на Гран-прі Абу-Дабі 2021 Getty Images

Інші частини траси в Абу-Дабі не особливо підходили для боротьби за позицію. І ціле коло Чеко не тільки залишалося попереду, але й усіляко його сповільнювало. Наприкінці гонки з'явилася машина безпека: саме цього часу Хамільтону не вистачило для того, щоб зробити піт-стоп і це принесло Ферстаппен перший титул.

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Героїчна оборона Переса не могла пройти повз народну творчість. І глядачі відразу прозвали мексиканця "міністром оборони". А Макс, який спостерігав ззаду за подвигом Серхіо, у прямому ефірі сказав Checo is a legend! (Чеко – Легенда!).

"Король вулиць"

На Гран-прі Саудівської Аравії 2022 Чеко вперше в кар'єрі опинився на поулі. Але воля випадку завадила конвертувати першу стартову позицію у перемогу: мексиканця закликали першим на піт-стоп, а відразу ж після цього було оголошено режим віртуальної машини безпеки, завдяки чому решта пілотів топ-групи витратила набагато менше часу на зупинку і виявилася попереду.

Повернула борг Фортуна до Монако. Раніше здавалося, що ранній піт-стоп був стратегічною помилкою – адже виїхав Серіхо позаду Ландо Норріса. У Феррарі не стали зазивати своїх гонщиків у бокси, думаючи, що другий пілот Ред Булла застрягне за повільнішою машиною і втратить багато часу. Однак, саме в той момент, Макларен зупинив свого гонщика і той не встиг перешкодити Чеко. А ще одне зайве коло на свіжих шинах, дозволяв Пересу випередити решту пілотів топ-групи.

За підсумками всіх перестановок, топ-4 виглядала так: Перес, Сайнц, Ферстаппен та Леклер "Прошарок" у вигляді одного з пілотів Скудерії, захистила мексиканця від можливих командних наказів із проханням віддати позицію напарнику, а після третьої перемоги у кар'єрі. відбулася дуже яскрава вечірка.

Можливість знову виграти прийшла до Серхіо у нічній гонці на вулицях Сінгапуру. Макс, несподівано, досить погано кваліфікувався лише восьмим. А в перегонах зробити прорив нідерландцю не вдалося.

"Відсутністю" лідера команди Чеко знову по повній скористався своїм шансом. Хоча на цій трасі боліди Феррарі показали найкращий час, на старті Перес пройшов Леклера та довів справу до перемоги. О 11 годині 11 хвилин і 11 секунд, болід з номером 11 першим перетнув фінішну лінію.

Втім, це далеко не перший випадок несподіваних результатів на трасі Марина Бей. Сінгапур досить часто додає свою частку різноманітності до чемпіонату, починаючи ще з першого етапу 2008 року.

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Домінуючий Red Bull

Хоча на той момент, напарник Переса – Макс Ферстаппен вже виграв два титули, говорить про якесь домінування "биків" не було сенсу. У 2021, особливо ближче до кінця сезону, була помітна очевидна перевага Мерседеса, який впевнено завоював кубок конструкторів. І лише титанічні зусилля двох гонщиків Ред Булл допомогли здобути бодай перемогу в особистому заліку. А у 2022 – Феррарі мали як мінімум рівний чистий темп, однак позначилося те, що обидва пілоти Скудерії не мали досвіду боротьби за титул, а Леклеру ще й не вистачало характеру, щоб йти до кінця у боротьбі на трасі.

Однак, сезон 2023 багато змінив у розстановці сил. Геніальний конструктор Едріан Ньюі таки збудував найкращий болід року. А австрійська команда здобула перевагу над суперниками. І за перші п'ять етапів сезону Макс і Серхіо зробили чотири дублі.

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Вперше в руках Чеко була найшвидша машина. Проте, поділ на першого та другого пілота ніхто не скасовував. Звичайно, це було насамперед свято життя для Ферстаппена. Ніхто не мав особливих сумнівів у питанні імені чемпіона. Однак на початковій стадії сезону було враження, що Перес налаштований хоча б створити якусь видимість внутрішньої боротьби.

У другій гонці сезону в Саудівській Аравії, скориставшись тим, що Макс провалив кваліфікацію, Серхіо спочатку взяв поул, а потім довів справу до перемоги. За підсумками гонку, двох напарників в особистому заліку поділяло лише одне очко. Один заліковий пункт, якого не вистачило Чеко, аби хоч раз у житті очолити турнірну таблицю.

Четвертий етап, Гран-прі Азербайджану, проходив в оновленому спринтерському форматі. Починаючи з 2023 року, короткий заїзд був окремою подією, ставши міні-вікендом усередині вихідних.

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В обох кваліфікаціях на першому рядку опинився Шарль Леклер, що говорило про те, що принаймні на окремих трасах Феррарі все одно можуть чинити серйозне суперництво. Однак, слідом за цим, монегаск і поставив антирекорд, який до цього дня є унікальним анти-досягненням: за один Гран-прі, Шарль програв одразу два заїзди після старту з поулу.

А перемоги як у спринті, так і у перегонах здобув Перес. Ті вихідні в Баку стали, мабуть, найкращими у кар'єрі мексиканця. Якщо в Аравії причиною тріумфу стало те, що Макс проривався десь там за масовкою на другу позицію, але в Азербайджані Серхіо впевнено тримався в темпі головного пілота команди, будучи при цьому в парі секунд попереду.

Серхіо Перес (1 місце) та Макс Ферстаппен (2 місце) після командного дубля на Гран-прі Азербайджану 2023 Getty Images

Некерований монстр

Мабуть, у цьому казка для Чеко було завершено. Ферстаппен, вирішивши, що вистачить грати з напарником, зробив рекордну серію з 10 перемог поспіль. А результати Переса почали просідати й періодично мексиканець почав провалюватися вниз. Починаючи з шостого етапу Серхіо регулярно пропускав вперед пілотів інших команд. І за частину сезону, що залишилася, гонщики Ред Булл зробили всього два дублі в гонках і один у спринті.

І в той період нарешті широкому загалу було представлено пояснення, що ж постійно відбувається з другим болідом "биків". Зрештою, справа була не тільки в Пересі, який до зміни команди показував себе як добрий гонщик. Гаслі та Албон також не могли й близько їхати в темпі Ферстаппена в роки їхньої співпраці з нідерландцем.

Як виявилося, одного разу Едріан Ньюі надав Максу вибір: або конструктор робить легку в керуванні машину, яка на пі всекунди повільніша, або проєктує неймовірного складного в приборканні монстра, який при цьому буде на ту ж саму різницю швидше. Звичайно, гонщик, який мав великі чемпіонські амбіції, вибрав другий варіант.

Досить часто буває, на початку сезону команди привозять ще досить сирі боліди, а далі по ходу чемпіонату допрацьовують машину з урахуванням зворотного зв'язку від пілотів. І Чеко знову став заручником свого статусу другого пілота. Поки Ферстаппен щоразу побіг, Перес марно намагався розібратися з тим, як їздити на зовсім некерованій техніці.

Втрата стабільності призвела до того, що у турнірній таблиці мексиканця почали наздоганяти пілоти інших команд. Однак, за підсумками сезону, Серхіо таки зміг утримати другий рядок у чемпіонаті. Це був найкращий результат Чеко у його кар'єрі. Попереду був лише непереможний домінатор.

Звичайно, історія ніколи не запам'ятовує срібних призерів. Згодом цей результат стане лише рядком у статистиці, про яку згадають лише деякі. Але для пілота, який трьома роками раніше збирався закінчувати кар'єру, це було вище за будь-які межі мрій.

Захід сонця: дубль 2

У світі "королівських перегонів" завжди була і буде жорстка боротьба за місце під сонцем. Навіть чемпіони часом неймовірно швидко падають із небес на землю. А "зброєносці", які завжди знаходилися в тіні лідера команди – йдуть у забуття ще швидше. Історія знає безліч прикладів, один з яких можна прочитати за посиланням нижче.

Не став винятком і Серхіо Перес. Звичайно, розпочав сезон 2024 року ще досить непогано – у перших чотирьох перегонах тричі фінішував другим, тим самим доповнюючи командні дублі для Red Bull . Далі було третє місце у Китаї, яке так і стало останнім подіумом у сезоні, а найімовірніше і у всій кар'єрі мексиканця.

Як грім серед ясного неба, 1 травня 2024 року весь сенсаційно облетіла новина про те, що Едріан Ньюї залишає австрійську команду. Спочатку здавалося, що "бикам" вистачить переваги, яка була у них на початку сезону. Багато хто згадував паралелі із 1997 роком.

Проте суперники почали наздоганяти набагато швидше, ніж очікувалося. А в Ред Булл інженери припустилися низки помилок при роботі з оновленням болідів. І вже в Іспанії Макларен перехопив ініціативу – болід британської команди вийшов на перше місце за швидкістю. А потім підтяглися і Феррарі з Мерседесом. Ускладнювалася ситуація і безліччю розбратів усередині керівництва колективу.

Якщо Макс ще хоч якось намагався вести боротьбу з суперниками і використав будь-яку можливість, щоб обійти суперників, які мають швидші машини, то Серхіо безвільно скотився вниз і боровся здебільшого з гонщиками "другого ешелону". В особистому заліку Чеко почав втрачати позиції одну за одною. І, зрештою, опинився на восьмій позиції – посередині між пілотами двох дивізіонів.

Останньою спробою показати високий результат став Гран-прі Азербайджану, де Чеко дуже часто показував добрі результати.

Етап починався дуже оптимістично – спочатку Перес кваліфікувався четвертим, причому попереду Ферстаппена, а на першому колі пройшов Карлоса Санця і вийшов на третю позицію. Це була серйозна заявка на подіум. Були навіть невеликі шанси на перемогу – Сехіо тримався в безпосередній близькості від пари лідерів (Оскар Пісаст та Шарль Леклер).

Але мрія про шампанське розбилася за два кола до фінішу. Все той самий Сайнц, на останніх колах наблизився до нашого героя впритул. Між іспанцем і мексиканцем почалася друга частина боротьби за третій рядок, яка закінчилася зіткненням і сходом.

А далі падіння вниз продовжилося. Якщо Макс ще продовжував боротьбу за чемпіонство і за підсумком сезону таки став чемпіоном, то в командному заліку, через низькі результати Переса, Ред Булл втратив лідерство ще на Гран-прі Сінгапуру, а потім відкотився на третій рядок.

Ще в середині сезону почали ходити активні чутки про майбутнє звільнення Чеко. І ці розмови чинили додатковий тиск на мексиканця, від чого кількість помилок на трасі почала ставати більшою.

Якоїсь миті, пройшла новина про те, що знайшовся рятівний спонсор, готовий компенсувати "бикам" збитки. Однак після закінчення сезону було офіційно оголошено про "розрив відносин" між Пересом і Ред Булл.

Оскільки у всіх командах місця вже зайняті, чемпіонат 2025 року Серхіо точно доведеться пропустити. Що буде далі – не знає ніхто, але більшість експертів сходяться на думці, що для Чеко кар'єру у Формулі-1 закінчено.

Чотири роки в Ред Булл: плюси та мінуси

Тема "пілотів номер два" часто спливає в інформаційному просторі. десь у другому ешелоні. У вищезгаданій статті про Едді Ірвайна, я говорив про те, що ірландець, бувши "зброєносцем" у топ-команді, зміг досягти більшого, ніж те, що мав би "перший" десь у другому ешелоні.

Чи правильно так само міркувати про Переса? І так і ні.

З одного боку, кар'єра Чеко йшла до кінця 2020 року і лише під саму завісу він несподівано виграв гонку й вписав себе до списку переможців Гран-прі Формули-1. Завдяки Ред Буллу, Серхіо не лише відстрочив відхід не пенсію, але також ще 5 разів фінішував першим, і отримав у фанатів прозивника "король вулиць" та "міністр оборони".

Не варто забувати і про те, що всі ці сезони Чеко отримував зарплату як гонщик. Фінансове питання часто проходить десь осторонь глядачів, але для пілота це, в першу чергу, робота. І у Формулі-1 гонорари, в середньому, куди вищі, ніж в інших автоперегонових серіях.

Але з іншого боку, з суто спортивного погляду, чотири роки тому мексиканець мав славу пілота, який творить дива у "другому ешелоні", періодично здобуваючи подіуми. Усі чудово розуміли, що причиною звільнення з Рейскнг Поїнта були банальні інтереси сина директора команди. А перша перемога в Сахірі, за дві гонки до передбачуваного кінця кар'єри, виглядала як гарний догляд на високій ноті.

Гран-прі Сахіра 2020: перша перемога Серхіо Переса Getty Images

А відхід на пенсію у 2024 році пройшов у зовсім інших умовах. Пілот, що колись подавав великі надії, провів свій останній сезон блякло і відверто безпорадно. На цей раз його "пішли" з команди саме за слабкі результати. Такий фінал виглядав дуже сумно.

Коштувало воно того, чи ні – відповідь це питання знає лише сам Серхіо Перес.