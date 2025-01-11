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Кілька аспектів провалу: у чому Ред Булл мав проблеми з болідом RB20 у 2024 році

Олексій Погорелов — 11 січня 2025, 15:05
Кілька аспектів провалу: у чому Ред Булл мав проблеми з болідом RB20 у 2024 році
Макс Ферстаппен
Ред Булл

Технічний директор Ред Булл П'єр Ваше розповів, чому болід RB20 сезону-2024 не був таким сильним, як на це сподівалася австрійська команда.

Слова 50-річного француза наводить Motorsport.

"У цій історії є кілька аспектів. Перший – це кореляція, що болід мав дещо інші характеристики, ніж ми очікували з точки зору аеродинаміки.

Інший аспект полягає в тому, що ми не очікували, що деякі елементи вплинуть на продуктивність машини настільки сильно, наскільки вони вплинули. Можливо, ми недостатньо сфокусувалися на них. Ці елементи все ще були на боліді наприкінці сезону, і ми повинні виправити їх до початку нового сезону.

У нас була втрата притискної сили на деяких ділянках карти притискної сили, і тому ми не показали себе на трасі так, як ми думали, що могли б, виходячи з даних аеродинамічної труби, так що були деякі промахи. Це питання кореляції, а з точки зору проходження траси це було головним чином питання балансу", – сказав Ваше.

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Через ці проблеми з болідом Макс Ферстаппен не міг перемогти протягом десяти Гран-прі поспіль.

А через погані виступи Серхіо Переса Ред Булл втратив Кубок конструкторів, який команда вигравала останні два роки.

Раніше колишній пілот Хаас Кевін Магнуссен поділився історією, як він міг опинитися у Ред Булл.

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