Кілька аспектів провалу: у чому Ред Булл мав проблеми з болідом RB20 у 2024 році

Технічний директор Ред Булл П'єр Ваше розповів, чому болід RB20 сезону-2024 не був таким сильним, як на це сподівалася австрійська команда.

Слова 50-річного француза наводить Motorsport.

"У цій історії є кілька аспектів. Перший – це кореляція, що болід мав дещо інші характеристики, ніж ми очікували з точки зору аеродинаміки.

Інший аспект полягає в тому, що ми не очікували, що деякі елементи вплинуть на продуктивність машини настільки сильно, наскільки вони вплинули. Можливо, ми недостатньо сфокусувалися на них. Ці елементи все ще були на боліді наприкінці сезону, і ми повинні виправити їх до початку нового сезону.

У нас була втрата притискної сили на деяких ділянках карти притискної сили, і тому ми не показали себе на трасі так, як ми думали, що могли б, виходячи з даних аеродинамічної труби, так що були деякі промахи. Це питання кореляції, а з точки зору проходження траси це було головним чином питання балансу", – сказав Ваше.