Екстренер Бенфіки замінить Клоппа у Ред Буллі

Відомий німецький тренер Рогер Шмідт стане новим головою відділу глобального футболу в Ред Буллі.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

На цій посаді він замінить Юргена Клоппа, який недавно очолив збірну Німеччини. Головою комерційного відділу Ред Буллу стане Флоріан Шольц. Раніше він обіймав аналогічну посаду в РБ Лейпциг. Сумарно в німецькому клубі Шольц працював з 2015 до 2023 року.

Останнім місцем роботи Шмідта була Бенфіка, яку він очолював у 2022 – 2024 роках. Він уже працював у структурі Ред Булла в 2012 – 2014 роках, коли очолював австрійський РБ Зальцбург.

Також 59-річний німецький фахівець працював із Дельбрюкером, Пройсен Мюнстером, Падерборном, леверкузенським Баєром, Бейцзин Гуоань і нідерландським ПСВ Ейндховен.