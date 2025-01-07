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Магнуссен розповів, як він міг опинитися в Феррарі та Ред Булл

Олексій Погорелов — 7 січня 2025, 18:00
Магнуссен розповів, як він міг опинитися в Феррарі та Ред Булл
Кевін Магнуссен та Макс Ферстаппен
Формула-1

Колишній пілот Хаас Кевін Магнуссен зізнався, що він міг отримати шанс виступати за Феррарі та Ред Булл у попереднії роках своєї кар'єри.

Слова 32-річного данця наводить сайт Формули-1.

"У 2018 році в першій половині року у нас була дуже хороша машина. Шарль (Леклер) щойно з'явився у Ф1 у Заубері. І початок його першого сезону був не найкращим. А мій був дуже хорошим! А потім раптом на зв'язок вийшла Феррарі.

І ось я працював на їхньому симуляторі, але не для Хаас, а для Феррарі. Вони перевіряли мене. І я подумав, добре... Я вже був у захваті від того, до чого це призведе. Але потім Шарль почав по-справжньому круто виступати! І більше я нічого від них не чув.

Я не знаю, наскільки це було близько. Але я думаю, що якби Шарль не почав добре виступати, якби у нього був поганий сезон, я був би одним з гонщиків, на яких би вони звернули увагу. Іноді ти відчуваєш, що ти вже близько, але ще не настільки близько. Так завжди буває", – сказав Магнуссен.

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Він також пригадав, як його представники вели переговори з Ред Булл.

"А після того сезону Даніель (Ріккардо) залишив Ред Булл, і я пам'ятаю, як мій менеджер розмовляв з Крістіаном Хорнером. Всі говорили про місце в Ред Булл. І Крістіан сказав: "Слухай, місця в Ред Булл немає, але ми можемо поговорити про Торо Россо". А я сказав: "Ні, ні, давай не будемо цього робити", що, напевно, я повинен був зробити.

Саме П'єр Гаслі зайняв це місце (в Ред Булл). Алекса Албона перевели з Формули-2 в Торо Россо, а потім Гаслі не впорався з роботою – і його замінили Албоном! Тож, знаєте, хлопець, який отримав місце в Торо Россо, опинився в Ред Булл".

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У підсумку більшу частину своєї кар'єри Кевін Магнуссен провів у складі Хаас, який він залишив за підсумками сезону 2024 року.

У наступній кампанії американський колектив представлятимуть Естебан Окон та Олівер Берман.

Хаас Кевін Магнуссен Феррарі Ред Булл

Кевін Магнуссен

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