Магнуссен розповів, як він міг опинитися в Феррарі та Ред Булл

Колишній пілот Хаас Кевін Магнуссен зізнався, що він міг отримати шанс виступати за Феррарі та Ред Булл у попереднії роках своєї кар'єри.

Слова 32-річного данця наводить сайт Формули-1.

"У 2018 році в першій половині року у нас була дуже хороша машина. Шарль (Леклер) щойно з'явився у Ф1 у Заубері. І початок його першого сезону був не найкращим. А мій був дуже хорошим! А потім раптом на зв'язок вийшла Феррарі.

І ось я працював на їхньому симуляторі, але не для Хаас, а для Феррарі. Вони перевіряли мене. І я подумав, добре... Я вже був у захваті від того, до чого це призведе. Але потім Шарль почав по-справжньому круто виступати! І більше я нічого від них не чув.

Я не знаю, наскільки це було близько. Але я думаю, що якби Шарль не почав добре виступати, якби у нього був поганий сезон, я був би одним з гонщиків, на яких би вони звернули увагу. Іноді ти відчуваєш, що ти вже близько, але ще не настільки близько. Так завжди буває", – сказав Магнуссен.