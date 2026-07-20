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Ред Булл відмовився від продажу Рейсінг Буллз за 3 мільярди доларів – ЗМІ

Микола Літвінов — 20 липня 2026, 20:28
Ред Булл відмовився від продажу Рейсінг Буллз за 3 мільярди доларів – ЗМІ
Ред Булл

Австрійська компанія Ред Булл відмовилася від пропозиції продати свою другу команду Рейсінг Буллз за три мільярди доларів.

Про це повідомляє GP Today з посиланням на The Times.

Як зазначається, з такою ініціативою до "биків" прийшли американський інвестор Дін Аттеу та фінансист Ендрю Херріот, які хотіли реалізувати цю угоду завдяки інвестиційним фондам в столиці Об'єднаних Арабських Еміратів Абу-Дабі.

Зазначимо, що Аттеу раніше працював радником ексглави Формули-1 Берні Екклстоуна.

Наразі ніхто з боку Ред Булл, чи з боку названих покупців не підтверджував та не коментував факт існування таких переговорів. Раніше австрійська компанія вже відхиляла пропозиції продажу Рейсінг Буллз за суми близько 2–2,3 млрд доларів.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що чотириразовий чемпіон Формули-1 та пілот Ред Булл Макс Ферстаппен перебуває за крок до переходу в британський Макларен.

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