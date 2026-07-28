Ред Булл близький до продовження контракту з Аджаром

Французький пілот Ісак Аджар продовжить свій контракт із командою Ред Булл ще на один рік – до кінця сезону-2027.

Про це повідомляє MotorsportWeek.

Керівник команди Ред Булл Лоран Мекіс натякнув на те, що контракт із Аджаром буде продовжений.

"Це хороша новина, що вперше за досить тривалий час у нас є сильний другий гонщик. Це також було однією з наших цілей перед початком сезону. Ізак виступає стабільно та багато чому навчився у команди й у Макса.

Добре й для Макса, що наші два боліда тепер перебувають ближче одна до одної за рівнем. Ми поки не обговорювали майбутнє, але всі бачать, що Ізак показує чудові результати. Тому ухвалимо логічне рішення", – заявив Мекіс.