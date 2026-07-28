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Ред Булл близький до продовження контракту з Аджаром

Олег Дідух — 28 липня 2026, 16:33
Ред Булл близький до продовження контракту з Аджаром
Ісак Аджар
Рейсін Буллз

Французький пілот Ісак Аджар продовжить свій контракт із командою Ред Булл ще на один рік – до кінця сезону-2027.

Про це повідомляє MotorsportWeek.

Керівник команди Ред Булл Лоран Мекіс натякнув на те, що контракт із Аджаром буде продовжений.

"Це хороша новина, що вперше за досить тривалий час у нас є сильний другий гонщик. Це також було однією з наших цілей перед початком сезону. Ізак виступає стабільно та багато чому навчився у команди й у Макса.

Добре й для Макса, що наші два боліда тепер перебувають ближче одна до одної за рівнем. Ми поки не обговорювали майбутнє, але всі бачать, що Ізак показує чудові результати. Тому ухвалимо логічне рішення", – заявив Мекіс.

Аджар проводить свій другий сезон у Формулі-1 та перший – у складі Ред Булл. Наразі 21-річний француз посідає 8 місце в загальному заліку чемпіонату світу.

Напередодні Гран-Прі Угорщини виграв Ландо Норріс.

Ред Булл Ісак Аджар

Ісак Аджар

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