ФІА відсторонила стюарда за "несанціоновані коментарі" з критикою пілотів Формули-1

ФІА відсторонила Дерека Ворвіка від виконання обов'язків стюарда Формули-1 на Гран-прі Канади після нещодавніх "несанкціонованих коментарів у ЗМІ".

Про це повідомляє Motorsport.

70-річний колишній гонщик "королеви автоспорту" буде змушений пропустити залишок етапу в Монреалі через те, що у попередні дні на різних сайтах були поширені його цитати з інтерв'ю букмекерській компанії.

У своїх відповідях Ворвік критикував кількох нинішніх гонщиків, включаючи Ландо Норріса, Ленса Стролла і Юкі Цуноду. Він також прокоментував покарання Макса Ферстаппена за зіткнення з Джорджем Расселлом на Гран-прі Іспанії.

"Після нещодавніх несанкціонованих коментарів у ЗМІ, ФІА прийняла рішення відсторонити Дерека Ворвіка від виконання обов'язків стюарда на Гран Прі Канади, що відбудеться цими вихідними. Його замінить Енріке Бернольді, який до кінця гонки працюватиме з віддаленого операційного центру в Женеві. Після обговорення Дерек визнав, що його коментарі були необачними в його ролі стюарда ФІА, і вибачився. Дерек повернеться до виконання своїх обов'язків стюарда на наступному Гран Прі Австрії", – йдеться у заяві Федерації.

Варто зазначити, що Дерек Ворвік став другим високопоставленим стюардом Формули-1, якого цього року звинуватили у наданні коментарів букмекерській компанії.

Наприкінці січня ФІА звільнила Джонні Герберта з посади стюарда Формули-1 через контракти з букмекерськими компаніями.

Нагадаємо, що саме Дерек Ворвік висловив припущення, що Льюїс Гамільтон думає про завершення кар'єри.