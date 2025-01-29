ФІА звільнила стюарда через контракти з букмекерськими компаніями

ФІА опублікувала заяву, в якій повідомила про те, що Джонні Герберт залишив свою посаду стюарда Формули-1.

Про це було оголошено в соцмережах Федерації.

"Сьогодні ми з жалем повідомляємо, що Джонні Герберт більше не обійматиме посаду стюарда гонщиків Формули-1 у ФІА. Джонні користується великою повагою і приніс неоціненний досвід і знання на цій посаді. Однак, після обговорення, ми дійшли спільної згоди, що його обов'язки стюарда ФІА та медіа-експерта є несумісними. Ми дякуємо йому за його службу і бажаємо йому успіхів у його майбутніх починаннях", – йдеться у заяві ФІА.

It is with regret that we announce that Johnny Herbert will no longer fulfil the position of F1 driver steward for the FIA#FIA pic.twitter.com/e6CTWtAWJZ — FIA (@fia) January 29, 2025

Герберт протягом багатьох років входив до складу колишніх професійних гонщиків, які виконують обов'язки одного з чотирьох стюардів під час Гран-прі.

Він також довгий час обіймав посаду експерта на телеканалі Sky Sports F1, в тому числі під час виконання обов'язків стюарда. Але 60-річного британця виключили зі складу команди Sky напередодні сезону 2023 року.

До того ж, Герберт має постійні угоди з букмекерськими компаніями. І вважається, що саме цей зв'язок став причиною його звільнення.

Джонні Герберт дає коментарі щодо подій у Ф1, які цитують ці компанії в надії, що їх підхоплять більші ЗМІ та, таким чином, зроблять їм рекламу.

Зазначимо, що саме Герберт був у складі стюардів, які дали подвійний штраф Максу Ферстаппену під час Гран-прі Мексики через його боротьбу з Ландо Норрісом.