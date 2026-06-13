Стролл вперше з 2024 року обійшов Алонсо в кваліфікації

Пілот Астон Мартін Ленс Стролл випередив свого напарника Фернандо Алонсо у кваліфікації до Гран-прі Барселони.

Це сталося вперше з моменту Гран-прі Великої Британії 2024 року. Канадієць перервав серію Фернандо, який виграв поспіль 42 кваліфікації у межах команди.

Пізніше у нього запитали, чи відчуває він щось після закінчення серії програшів іспанцю.

"Мені всеодно", – відповів Стролл.

На запитання, чи значило б це для нього більше, якби команда вийшла в другий чи третій сегмент, він також відповів коротко.

"Я не знаю. Мені начхати".

Зазначимо, що на Гран-прі Барселони Стролл і Алонсо стартуватимуть з 21-ї та 22-ї позиції відповідно.

Нагадаємо, що поул-позицію здобув пілот Мерседес Джордж Рассел, друге місце посів Льюїс Гамільтон, а трійку лідерів завершив Андреа Кімі Антонеллі.