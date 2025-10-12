Стролл: Сприймаю критику на свою адресу як шум, ціную думку тільки тих людей, яким довіряю

Пілот Астон Мартін Ленс Стролл розповів про те, як він справляється із критикою.

Слова 26-річного канадця наводить Motorsport.

Стролл є одним з найбільш критикованих гонщиків Формули-1. Незважаючи на весь негатив, який вын отримує, Ленс продовжує виступати, не звертаючи увагу на те, що про нього говорять та пишуть.

"Мені подобається сприймати це як просто шум. Звичайно, якщо я в це вірю, це мене турбує. Але саме в цьому мені пощастило, що навколо мене є хороші люди, яких я люблю, яким довіряю, і я звертаю на них увагу та ціную їхню думку.

У цьому сенсі я намагаюся жити у своєму світі, а не у загальному. Критика буде завжди. Люди дуже недалекоглядні. Ти провів кілька хороших гонок – ти чудовий. Провів кілька поганих – ти жахливий.

Це ніколи не зміниться. Ось чому важливо бути оточеним важливими людьми та цінувати думку людей, які вам небайдужі, яких ви цінуєте, кого ви дійсно знаєте. Їхня думка – це те, що має значення. Не приймайте критику від того, від кого ви б не скористалися порадою", – сказав Стролл.