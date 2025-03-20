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Хюлькенберг встановив незвичайне досягнення для всіх пілотів в історії Хаас

Олексій Погорелов — 20 березня 2025, 09:50
Ніко Хюлькенберг, пілот Заубера
Ніко Хюлькенберг
Заубер

Ніко Хюлькенберг став першим пілотом в історії Формули-1, який після сезону в складі Хаас продовжив свою кар'єру, зберігши місце на стартовій решітці.

Про це досягнення 37-річного німця повідомляє Racingnews365.

Хюлькенберг записав на свій рахунок незвичайне досягнення минулими вихідними, виступивши у складі Заубера на Гран-прі Австралії. В Мельбурні німець фінішував сьомим, принісши своїй новій команді шість очок.

До цього жоден гонщик, який виступав за Хаас, не залишався в Ф1 у ролі бойового пілота, якщо він залишав американську команду.

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Зберегти місце в "королівських гонках" не змогли Естебан Гутьєррес, Роман Грожан, Кевін Магнуссен, Мік Шумахер та Нікіта Мазєпін. І тільки Магнуссен після річної перерви зміг повернутися на два сезони, після чого данець знову залишив Формулу-1.

Нагадаємо, що вже завтра стартує другий етап сезону-2025, який прийматиме Китай. Проте цей вікенд вже став проблемним для деяких команд серії.

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