Шумахер, Ріккардо, Боттас та Перес: кого підпише Каділлак?

Мік Шумахер вважається одним з головних кандидатів на місце за кермом нової команди Формули-1 Каділлака у 2026 році.

Про це повідомляє Motorsport.

Керівник американської команди Грем Лоудон підтвердив переговори із сином легендарного семиразового чемпіона світу Міхаеля Шумахера, який зараз виступає за Альпін у чемпіонаті світу з гонок на витривалість (WEC).

"Так, ми розмовляємо з Міком", – сказав Лоудон.

При цьому він також заявив, що Каділлак розглядав варіант із запрошенням Даніеля Ріккардо. Проте австралієць нещодавно оголосив, що не планує повертатися в Ф-1, а тому Грем не збирається переконувати його змінити рішення.

"Здається, він публічно сказав, що Формула-1 його не цікавить. Це не моя робота (переконувати Ріккардо повернутися в Ф-1). Якщо мені потрібно когось переконувати, то це не та людина. Вам ніколи не потрібно переконувати гонщика Формули-1 стрибнути в машину".

Лоудон додав, що команда веде переговори з резервним пілотом Мерседес і колишнім гонщиком Заубера Валттері Боттасом.

"Кожен хоче знову щось довести. Я ніколи не розглядаю це як найбільшу мотивацію. Наша команда не є засобом для того, щоб хтось міг щось довести. Наша команда тут для того, щоб забезпечити позицію на решітці, якщо хочете. Для того, щоб хтось міг довести, на що він здатен, але не для того, щоб показати себе світові, довести свою правоту чи ще щось. Пілот повинен робити все можливе для своєї команди, і він також повинен бути мотивованим для команди навколо нього. Тому мені не подобаються люди, які хочуть довести свою правоту".

Наостанок Лоудон не став приховувати, що ще одним кандидатом на місце в команді є експілот Ред Булл Серхіо Перес.

"Кожна людина, кожне ім'я, яке ви будете зачитувати, ми говоримо з кожним, тому що всі хочуть мати місце в Ф-1".

Раніше стало відомо, що чинний гонщик Формули-1 змушений ходити до психолога через відсутність результатів.

Нагадаємо, що Ред Булл повідомив про розставання з багаторічним керівником команди в особі Крістіана Хорнера.