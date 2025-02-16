Колишнього охоронця Шумахера і двох його спільників засудили за спробу шантажу сім'ї "Червоного Барона"

Німецький суд виніс вирок трьом чоловікам, які намагалися череж шантаж отримати від сім'ї легендарного Міхаеля Шумахера 15 мільйонів євро.

Про це повідомляє Motorsport.

Їлмаз Тозтуркан отримав три роки тюремнного ув'язнення. Цього чоловіка визнали винним у тому, що він погрожував завантажити 900 фотографій, 600 відео, а також медичні звіти семиразового чемпіона світу Формули-1 в даркнет.

Його син та спільник Лінс отримав звинувачення у пособництві та підбурюванні. У підсумку суд виніс вирок – шість місяців умовного ув'язнення.

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Третій підсудний, яким був колишній охоронець будинку Шумахера Маркус Фрітше, отримав до двох років умовно. Він до самого кінця заявляв про свою непричетність до вимагання.

Суддя Біргіт Нойберт заявила, що колишній співробітник служби безпеки несе відповідальність за більшу частину злочину через зловживання довірою, яку йому надала сім'я Шумахера для їхнього захисту.

Адвокат сім'ї Тіло Дамм заявив, що вони подаватимуть апеляцію у справі проти колишнього охоронця, оскільки хочуть отримати чотирирічний термін ув'язнення.

Також повідомляється, що хоча німецькі правоохоронні органи вилучили більшість доказів, другий жорсткий диск з даними досі не знайдено.

Нагадаємо, що в грудні минулого року стало відомо про звинувачення проти колишнього охоронця Міхаеля Шумахера.

56-річний гонщик не з'являвся на публіці відтоді, як отримав серйозну черепно-мозкову травму під час катання на лижах у грудні 2013 року.

До вересня 2014 року Шумахер перебував у лікарні, після чого його перевезли до будинку в Швейцарії. Сім'я німця вимагала конфіденційності, а спроба шантажу загрожувала розголошенням подробиць про його стан.