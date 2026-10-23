Пишаюсь ним: Гамільтон оцінив сезон-2026 Формули-1 від Антонеллі

Пілот команди Феррарі Льюїс Гамільтон висловився про історичний сезон Кімі Антонеллі з Мерседес.

Слова британця передає ESPN.

На думку гонщика, його колега напередодні Гран-прі США не потребує жодних порад у тому, як достроково виграти сезон.

"Я не думаю, що йому потрібні якісь мої поради. Цього року, як і минулого, він продемонстрував увесь свій талант, свій спокій та підхід до справи", – розповів Гамільтон.

Також гонщик Феррарі додав, що дуже пишається роботою, яку виконав Антонеллі у цьому році.

"Він дуже старанно працював і я дійсно пишаюсь ним. Пишаюсь тим, як він себе поводить, взаємодіє з іншими пілотами та представниками ЗМІ.

Чудово бачити, як він досягає успіху разом зі своєю командою. Я завжди хотів, що моя колишня команда була на провідних ролях", – резюмував Гамільтон.

Зазначимо, що в Остіні Антонеллі може достроково стати чемпіоном Формули-1 за певних умов. По-перше – лідеру заліку пілотів потрібно буде здобути перше місце на основній гонці в США. По-друге – партнер Антонеллі по команді Джордж Расселл має фінішувати не вище 9-го місця.

Таким чином, перевага Антонеллі над Расселлом зросте до 125 очок, що дозволить італійцю достроково стати чемпіоном світу.

Основний етап Гран-прі США відбудеться 25 жовтня. Змагання стартують о 22:00 за київським часом.

Раніше повідомлялось, що Формула-1 вперше з 1993 року повернеться до Африки.