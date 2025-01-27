Мерседес оприлюднив дату презентації нового боліда

Мерседес став третьою командою Формули-1, яка розкрила дату презентації свого боліда на сезон 2025 року.

Про день, коли буде показана машина "срібних стріл", було повідомлено на сайті німецької команди.

На даний момент Мерседес може вважатися командою, яка покаже свій болід пізніше за всіх, оскільки презентація пройде 24 лютого. Нова машина отримала маркування W16.

The F1 W16. Coming soon 👀 pic.twitter.com/GuZ8HUrzi4 — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) January 27, 2025

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Презентація Феррарі, яка першою розкрила її дату, відбудеться 19 лютого, у той час як Вільямс покаже свій болід 14 лютого.

Нагадаємо, що 18 лютого Формула-1 проведе унікальне шоу в Лондоні, під час якого всі десять команд серії продемонструють свої лівреї на наступний сезон.