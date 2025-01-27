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Мерседес оприлюднив дату презентації нового боліда

Олексій Погорелов — 27 січня 2025, 14:31
Мерседес оприлюднив дату презентації нового боліда
Джордж Расселл
Мерседес

Мерседес став третьою командою Формули-1, яка розкрила дату презентації свого боліда на сезон 2025 року.

Про день, коли буде показана машина "срібних стріл", було повідомлено на сайті німецької команди.

На даний момент Мерседес може вважатися командою, яка покаже свій болід пізніше за всіх, оскільки презентація пройде 24 лютого. Нова машина отримала маркування W16.

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Презентація Феррарі, яка першою розкрила її дату, відбудеться 19 лютого, у той час як Вільямс покаже свій болід 14 лютого.

Нагадаємо, що 18 лютого Формула-1 проведе унікальне шоу в Лондоні, під час якого всі десять команд серії продемонструють свої лівреї на наступний сезон.

Мерседес презентація Формула 1

Мерседес

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