Гонщик чи суперзірка: Кларксон засумнівався в планах Гамільтона виграти восьмий титул у Ферарі

Відомий автомобільний журналіст і колишній ведучий шоу "Top Gear" і "The Grand Tour" Джеремі Кларксон проїхався по Льюїсу Гамільтону. Він засумнівався в намірах гонщика стати восьмиразовим чемпіоном світу.

Своїми думками з цього приводу 64-річний британець поділився у своїй колонці для The Sun.

"Можна стверджувати, що Льюїс Гамільтон хоче стати рекордсменом, ставши восьмиразовим чемпіоном світу, перш ніж завершити кар'єру. І він перейшов у Феррарі, тому що вважає, що в цьому році у них буде найшвидша машина. Можливо, він має рацію. Судячи з перших ознак, млин чуток працює дуже швидко. Якщо він справді так прагне виграти восьмий титул, можна було б очікувати, що він прибуде на базу команди в перший же день, головним чином прагнучи дізнатися секрети нової машини. Натомість він приїхав туди на позашляховику, в костюмі та краватці, позував для фотографій, а потім спілкувався з уболівальниками, перебуваючи весь цей час під пильною увагою об'єктивів. А потім відбулася екскурсія штаб-квартирою Феррарі, з оваціями та оплесками інженерів, і все це нам показували в уповільненій зйомці", – написав Кларксон.

Джеремі розповів, що Гамільтон не житиме поруч із командною базою в Маранелло. Замість цього сер Льюїс вважав за краще влаштуватися в Мілані.

"Зрештою, трохи пізніше він все-таки вирушив на трасу, за кермом боліда Феррарі трирічної давності. При всьому при цьому, як мені повідомили, новий будинок Гамільтона знаходиться зовсім не поруч з базою Феррарі в Маранелло. Ні, він житиме в Мілані. При цьому Льюїс навіть не їздить на дорожній Феррарі, вважаючи за краще пересуватися на вертольоті Фіата".

Кларксон вказав ще на те, що 40-річний пілот ще має перемогти в дуелі свого нового напарника Шарля Леклера, який всю свою кар'єру проводить зі Скудерією.

"Усе це змусило мене замислитися – а ким зараз насправді є Льюїса Гамільтон? Гонщиком чи суперзіркою? Ну, я точно знаю, що йому доведеться добре попрацювати, щоб для початку перемогти свого напарника по команді Шарля Леклера. Він знає італійську, знає цю команду, не витрачає так багато часу на те, щоб позувати перед камерами, і, завдяки своїй швидкості у кваліфікаціях, вважається одним із найшвидших гонщиків у Формулі-1".

Журналіст припустив, що Гамільтон і не збирається вигравати восьмий титул. На його думку, Льюїс розуміє, що він уже не здатний цього зробити.

"Можливо, Льюїс усе це знає. І, можливо, насправді він підписав контракт з Феррарі з іншої причини – він знає, що його пік залишився в минулому, і він просто не хотів йти, так і не опинившись за кермом перлини автоспорту. Як би там не було, я бажаю йому всього найкращого".

Нагадаємо, що кількома днями раніше Льюїс Гамільтон вперше сів за кермо боліда Феррарі.

Британський гонщик провела тестові заїзди на треку в Фіорано за кермом боліда F1-75.