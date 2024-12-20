Феррарі першою серед усіх команд Формули-1 розкрила дату презентації нового боліда

Феррарі стала першою командою Формули-1, яка оголосила дату презентації боліда сезону 2025 року.

Дату своєї презентації Скудерія опублікувала у соцмережах.

Італійська стайня представить нову машину перед публікою 19 лютого 2025 року.

Get ready to meet our 2025 challenger#ScuderiaFerrari pic.twitter.com/RZEZxRJ4YG — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) December 18, 2024

Наступного сезону в складі Феррарі виступатимуть Шарль Леклер та семиразовий чемпіон світу Льюїс Гамільтон. Вони намагатимуться принести Скудерії перший чемпіонський титул з 2008 року.

Нагадаємо, що наступний сезон Формули-1 стане ювілейним 75-м.

У зв'язку із цим керівництво серії вирішило зробити унікальне шоу, під час якого всі команди в один вечір покажуть нові лівреї.