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Феррарі першою серед усіх команд Формули-1 розкрила дату презентації нового боліда

Олексій Погорелов — 20 грудня 2024, 20:14
Феррарі першою серед усіх команд Формули-1 розкрила дату презентації нового боліда
Болід Карлоса Сайнса
Скудерія Феррарі

Феррарі стала першою командою Формули-1, яка оголосила дату презентації боліда сезону 2025 року.

Дату своєї презентації Скудерія опублікувала у соцмережах.

Італійська стайня представить нову машину перед публікою 19 лютого 2025 року.

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Наступного сезону в складі Феррарі виступатимуть Шарль Леклер та семиразовий чемпіон світу Льюїс Гамільтон. Вони намагатимуться принести Скудерії перший чемпіонський титул з 2008 року.

Нагадаємо, що наступний сезон Формули-1 стане ювілейним 75-м.

У зв'язку із цим керівництво серії вирішило зробити унікальне шоу, під час якого всі команди в один вечір покажуть нові лівреї.

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