Феррарі першою серед усіх команд Формули-1 розкрила дату презентації нового боліда
Болід Карлоса Сайнса
Скудерія Феррарі
Феррарі стала першою командою Формули-1, яка оголосила дату презентації боліда сезону 2025 року.
Дату своєї презентації Скудерія опублікувала у соцмережах.
Італійська стайня представить нову машину перед публікою 19 лютого 2025 року.
Наступного сезону в складі Феррарі виступатимуть Шарль Леклер та семиразовий чемпіон світу Льюїс Гамільтон. Вони намагатимуться принести Скудерії перший чемпіонський титул з 2008 року.
Нагадаємо, що наступний сезон Формули-1 стане ювілейним 75-м.
У зв'язку із цим керівництво серії вирішило зробити унікальне шоу, під час якого всі команди в один вечір покажуть нові лівреї.