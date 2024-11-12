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Чемпіон Автоспорт Формула 1

Формула-1 проведе історичне відкриття сезону у 2025 році

Олександр Булава — 12 листопада 2024, 17:59
Формула-1 проведе історичне відкриття сезону у 2025 році

Формула-1 оголосила про проведення спеціального заходу в Лондоні, який буде присвячений відкриттю наступного сезону.

Про це повідомляє F1.

Вперше в історії Формули-1 усі 10 команд – Alpine, Aston Martin, Ferrari, Haas, Kick Sauber, McLaren, Mercedes, RB, Red Bull та Williams, а також 20 їхніх гонщиків та керівників команд зберуться разом з уболівальниками на арені O2, щоб відзначити 75-ту річницю цього виду спорту.

Зазначається, що команди скористаються цією можливістю, щоб представити свої лівреї 2025 року.

Нагадаємо, сезон-2025 складатиметься з 24 Гран-прі та вперше з 2019 року стартуватиме в Австралії. Також визначився календар спринтів.

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