Формула-1 проведе історичне відкриття сезону у 2025 році

Формула-1 оголосила про проведення спеціального заходу в Лондоні, який буде присвячений відкриттю наступного сезону.

Про це повідомляє F1.

Вперше в історії Формули-1 усі 10 команд – Alpine, Aston Martin, Ferrari, Haas, Kick Sauber, McLaren, Mercedes, RB, Red Bull та Williams, а також 20 їхніх гонщиків та керівників команд зберуться разом з уболівальниками на арені O2, щоб відзначити 75-ту річницю цього виду спорту.

Зазначається, що команди скористаються цією можливістю, щоб представити свої лівреї 2025 року.

The biggest F1 launch event... EVER! 🙌 ​



18.02.2025 - Kick off our 75th season with F1 75 LIVE at The O2​!​



Tickets on sale THIS Friday 15 November.​​https://t.co/NHtIo3HaiD​#F1 #F175LIVE pic.twitter.com/hCWIA2MNMk — Formula 1 (@F1) November 12, 2024

Нагадаємо, сезон-2025 складатиметься з 24 Гран-прі та вперше з 2019 року стартуватиме в Австралії. Також визначився календар спринтів.