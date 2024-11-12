Формула-1 проведе історичне відкриття сезону у 2025 році
Формула-1 оголосила про проведення спеціального заходу в Лондоні, який буде присвячений відкриттю наступного сезону.
Про це повідомляє F1.
Вперше в історії Формули-1 усі 10 команд – Alpine, Aston Martin, Ferrari, Haas, Kick Sauber, McLaren, Mercedes, RB, Red Bull та Williams, а також 20 їхніх гонщиків та керівників команд зберуться разом з уболівальниками на арені O2, щоб відзначити 75-ту річницю цього виду спорту.
Зазначається, що команди скористаються цією можливістю, щоб представити свої лівреї 2025 року.
Нагадаємо, сезон-2025 складатиметься з 24 Гран-прі та вперше з 2019 року стартуватиме в Австралії. Також визначився календар спринтів.