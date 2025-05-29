Феррарі вийшла на контакт з Хорнером для обговорення потенційної співпраці

Керівник Ред Булл Крістіан Хорнер знову став об'єктом інтересу одного із суперників в особі Феррарі.

Про це повідомляє GPBlog з посиланням на Bild.

Згідно з джерелом, в останні тижні Скудерія зв'язувалася з 51-річним британцем, щоб дізнатися, чи не зацікавлений він у зміні робочої обстановки.

Проте бачиться майже нереальним те, що Хорнер погодиться залишити австрійський колектив, де він має контракт до 2030 року та є не тільки керівником команди, а ще й генеральним директором.

Цей крок Феррарі пов'язують зі збільшеним тиском на нинішнього керівника команди Фредеріка Вассера, і успішний виступ Шарля Леклера та Льюїса Гамільтона на Гран-прі Монако не зменшив його.

Італійська стайня посідає тільки четверте місце в Кубку конструкторів, а Леклер та Гамільтон не претендують на титул чемпіона світу цього сезону. Такі виступи команди викликають невдоволення у вищого керівництва Феррарі.

Варто зазначити, що це не перший раз, коли Хорнера пов'язують з Феррарі. На початку своєї кар'єри він відхилив пропозицію з Маранелло.

Раніше керівник Мерседес Тото Вольфф заявив, що саме Феррарі має виграти найбільше від зміни правила гнучкості переднього антикрила.

У той же час екскерівник Скудерії Маттіа Бінотто вважає, що Формула-1 може повернутися до часів домінування Мерседес після зміни регламенту в 2026 році.