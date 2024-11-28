Ред Булл провів переговори з Вільямс щодо Колапінто

Ред Булл та Вільямс обговорювали потенційний перехід Франко Колапінто до австрійської команди під час вікенду в Лас-Вегасі.

Про це повідомляє Planet F1.

За інформацією джерела, на цих переговорах "биків" представляв гендиректор компанії Олівер Мінцлафф.

Інтерес Ред Булл до Колапінто міг охолонути через недавні аварії аргентинця, проте це не так – австрійці все ще зацікавлені в ньому.

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Це не перший випадок, коли Ред Булл звернувся до Вільямс, щоб домовитися про перехід Колапінто. Під час Гран-прі Мексики керівник "биків" Крістіан Хорнер розмовляв з колегою Джеймсом Воулзом.

Франко Колапінто претендує на місце Серхіо Переса, чия доля вирішиться після Гран-прі Абу-Дабі, який закриватиме сезон Формули-1 2024 року.

Нагадаємо, що цього тижня відбудеться Гран-прі Катару, з розкладом якого можна ознайомитися у нас на сайті.