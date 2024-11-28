Боротьба за Кубок конструкторів у розпалі: розклад Гран-прі Катару

З 29 листопада по 1 грудня на трасі Лусаїл у Катарі відбудеться 23-й етап чемпіонату Формули-1 сезону 2024 року.

Катар утретє прийматиме Гран-прі Ф-1, у 2021 році перемогу тут здобував Льюїс Гамільтон на Мерседесі, а у 2023-му Макс Ферстаппен, який напередодні здобув свій четвертий чемпіонський титул у Формулі-1. Зазначимо, що у 2022 році через чемпіонат світу з футболу гонка в Катарі не проводилася.

Попри дострокову перемогу Ферстаппена у сезоні досі триває боротьба за Кубок конструкторів між Макларен, Феррарі та Ред Булл. Британська команда може гарантувати собі командний трофей вже на цьому Гран-прі, за умови, якщо зробить дубль у спринті, в гонці та заробить додаткове очко за найшвидше коло.

Зауважимо, що протягом цього вікенду відбудеться спринт, що є мініверсією гонки, за яку нараховуватимуться очки восьми найкращим пілотам. Переможець спринту здобуде 8 залікових балів, а восьмий гонщик — 1.

Розклад вікенду

П'ятниця, 29 листопада

15:30 – 16:30. Перша практика

19:30 – 20:14. Спринт кваліфікація

Субота, 30 листопада

16:00 – 17:00. Спринт

20:00 – 21:00. Кваліфікація

Неділя, 1 грудня

18:00. Гонка

Де дивитися

Пряму трансляцію спринту, кваліфікації та гонки Гран-прі Катару в Україні покаже телеканал Setanta Sports Ukraine+ та ОТТ-платформа Setanta Sports.