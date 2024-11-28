Кубок конструкторів: за яких умов Макларен достроково виграє трофей у Катарі

За два етапи до кінця сезону Формули-1 2024 року боротьбу за Кубок конструкторів ведуть три команди: Макларен, Феррарі та Ред Булл.

Наразі "помаранчеві" лідирують у заліку з 608 очками. Скудерія має 584 очки, а "бики" – 555.

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І за підсумками майбутнього Гран-прі Катару саме британська команда може достроково завоювати трофей, перший для неї з 1998 року. Для цього у Лусаїлі мають виконатися певні умови.

Макларен має набрати на 20 очок більше, ніж Феррарі. Але при цьому він не може програти Ред Булл більше 9 очок за підсумками всього вікенду, де ще пройде спринтерська гонка.

Нагадаємо, що у нас на сайті можна ознакйомитися з розкладом усіх сесій гоночного етапу в Катарі.

Раніше технічний директор Ред Булл П'єр Ваше висловив сумнів у спроможності боліду 2025 року принести австрійській команди чемпіонство.