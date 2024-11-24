Доля Переса в Ред Булл вирішиться після Гран-прі Абу-Дабі

Пілот Ред Булл Серхіо Перес може втратити своє місце в команді.

Про це повідомляє Motorsport.

Цей сценарій можливий через незадовільні виступи Чеко у нинішньому сезоні.

За інформацією джерела, після Гран-прі Абу-Дабі, який традиційно закриватиме сезон, відбудеться зібрання акціонерів Ред Булл. Саме тоді й вирішиться доля 34-річного мексиканця.

Якщо "бики" вирішать розпрощатися з Пересом, на його місце претендуватимуть пілоти РБ Юкі Цунода та Ліам Лоусон.

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Також розглядається варіант із запрошенням Франко Колапінто, чий контракт належить Вільямс. Аргентинський гонщик поки що залишається без місця у Формулі 1 на сезон-2025.

Серхіо Перес займає лише восьме мысце в особистому заліку, заробивши 152 очка.