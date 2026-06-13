Зараз чемпіонство недосяжне: Рассел оцінив власні можливості стати чемпіоном Формули-1

"Звісно, миритися з такими результатами було дуже непросто. Але якщо чесно, коли я сідаю і аналізую цей сезон загалом... Якби він був просто чистим – навіть не везучим, а просто нейтральним, без форс-мажорів – гадаю, на моєму рахунку було б ще як мінімум три подіуми. Думаю, я все одно трохи відставав би від Кімі в загальному заліку, але картина була б абсолютно іншою.

Тепер перед кожною гонкою я намагаюся контролювати лише те, що дійсно в моїх силах. Я нічого не можу вдіяти, якщо відмовляє двигун, я безсилий перед невдалим таймінгом машини безпеки чи цією ситуацією з порушенням на піт-лейн – усе це зараз поза моїм контролем.

Якщо відверто, тиск зник. Я просто збираюся отримувати насолоду від кожної гонки, навіть не думаючи про титул. Зараз чемпіонство настільки недосяжне, що сенс лише в тому, щоб виходити на старт, кайфувати від процесу, їхати на максимумі та робити те, що я вмію, і що робив протягом усієї своєї кар'єри у Формулі-1. Саме цим я зараз і загорівся".