Рассел здобув поул у спринт-кваліфікації Гран-прі Канади

Володимир Слюсарь — 23 травня 2026, 00:45
У п'ятницю, 22 травня, в межах Гран-прі Канади Формули 1 відбулася спринт-кваліфікація, за підсумками якої поул-позицію здобув пілот Мерседес Джордж Рассел.

Друге та третє місце розділили пілоти Мерседес Кімі Антонеллі та Ландо Норріс (Макларен) відповідно.

У спринт-кваліфікації пілоти боролися за місця на стартовій решітці спринтерської гонки.

Спринт – коротка гонка, що охоплює 100 км – приблизно третину дистанції Гран-прі. Переможець здобуває 8 залікових балів, а далі кожен пілот, що розташувався нижче отримує на 1 очко менше.

Результати спринту-кваліфікації Гран-прі Канади

  1. Джордж Рассел (Мерседес) 1:12.965
  2. Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес) +0,068
  3. Ландо Норріс (Макларен) +0,315
  4. Оскар Піастрі (Макларен) +0,334
  5. Льюїс Гамільтон (Феррарі) +0,361
  6. Шарль Леклер (Феррарі) +0,445
  7. Макс Ферстаппен (Ред Булл) +0,539
  8. Ісак Аджар (Ред Булл) +0,640
  9. Арвід Ліндблад (Рейсінг Буллз) +0,772
  10. Карлос Сайнз-мол. (Вільямс) +1,571

Гран-прі Канади 2026 року відбудеться у неділю, 24 травня, на автодромі імені Жиля Вільнева. Головна гонка розпочнеться о 23:00 за київським часом.

Нагадаємо, що пілоти Вільямс Александр Албон та Рейсінг Буллз Ліам Лоусон не взяли участь в кваліфікації до спринту на Гран-прі Канади.

