Рассел виграв кваліфікацію Гран-прі Канади
Джордж Рассел
У суботу, 23 травня, у межах Гран-прі Канади Формули 1 відбулася кваліфікація, за підсумками якої поул-позицію здобув пілот Мерседес Джордж Рассел.
Другий результат показав його напарник по команді Андреа Кімі Антонеллі, замкнув трійку лідерів представник Макларен Ландо Норріс.
Результати кваліфікації Гран-прі Канади
- Джордж Рассел (Мерседес) 1:12.578
- Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес) +0,068
- Ландо Норріс (Макларен) +0,151
- Оскар Піастрі (Макларен) +0,203
- Льюїс Гамільтон (Феррарі) +0,290
- Макс Ферстаппен (Ред Булл) +0,329
- Ісак Аджар (Ред Булл) +0,357
- Шарль Леклер (Феррарі) +0,398
- Арвід Ліндблад (Рейсінг Буллз) +0,701
- Франко Колапінто (Альпін) +1,119
Гран-прі Канади 2026 року відбудеться у неділю, 24 травня, на автодромі імені Жиля Вільнева. Головна гонка розпочнеться о 23:00 за київським часом.
Нагадаємо, що раніше, 23 травня, у межах Гран-прі Канади Формули 1 відбулася спринтерська гонка, перемогу в якій здобув Джордж Рассел на Макларен, випередивши Ландо Норріса та Андреа Кімі Антонеллі.