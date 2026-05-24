Рассел виграв кваліфікацію Гран-прі Канади

Володимир Слюсарь — 24 травня 2026, 00:10
Джордж Рассел
XPBimages

У суботу, 23 травня, у межах Гран-прі Канади Формули 1 відбулася кваліфікація, за підсумками якої поул-позицію здобув пілот Мерседес Джордж Рассел.

Другий результат показав його напарник по команді Андреа Кімі Антонеллі, замкнув трійку лідерів представник Макларен Ландо Норріс.

Результати кваліфікації Гран-прі Канади

  1. Джордж Рассел (Мерседес) 1:12.578
  2. Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес) +0,068
  3. Ландо Норріс (Макларен) +0,151
  4. Оскар Піастрі (Макларен) +0,203
  5. Льюїс Гамільтон (Феррарі) +0,290
  6. Макс Ферстаппен (Ред Булл) +0,329
  7. Ісак Аджар (Ред Булл) +0,357
  8. Шарль Леклер (Феррарі) +0,398
  9. Арвід Ліндблад (Рейсінг Буллз) +0,701
  10. Франко Колапінто (Альпін) +1,119

Гран-прі Канади 2026 року відбудеться у неділю, 24 травня, на автодромі імені Жиля Вільнева. Головна гонка розпочнеться о 23:00 за київським часом.

Нагадаємо, що раніше, 23 травня, у межах Гран-прі Канади Формули 1 відбулася спринтерська гонка, перемогу в якій здобув Джордж Рассел на Макларен, випередивши Ландо Норріса та Андреа Кімі Антонеллі.

Гран-прі Канади Джордж Рассел

