Винятковий чемпіон світу: Ральф Шумахер розповів, у чому Ферстаппен переважає Гамільтона

Колишній гонщик Формули-1 Ральф Шумахер пояснив, чому він вважає Макса Ферстаппена кращим за Льюїса Гамільтона.

Слова 49-річного німця наводить Planet F1.

"Макс Ферстаппен справді здатен додати трохи більше, як ті виняткові чемпіони світу, які були до нього. Їх не так багато, і я, чесно кажучи, не зараховую до цього списку Льюїса Гамільтона", – заявив Ральф Шумахер.

На думку брата Міхаеля Шумахера, британець потребує ідеальних умов та ідеального боліду, як Себастьян Феттель.

А Ферстаппен у свою чергу може продемонструвати результат навіть у поганий день для Ред Булл.

"Незважаючи на всі невдачі, він завжди продовжував добре працювати зі своєю командою і завжди досягав поставлених цілей. Якщо порівняти його з його напарником по команді, то це просто неймовірно".

Холоднокровність та спокій Макса Ферстаппена протягом не найкращого сезону 2024 року відзначив і керівник Ред Булл Крістіан Хорнер.