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Винятковий чемпіон світу: Ральф Шумахер розповів, у чому Ферстаппен переважає Гамільтона

Олексій Погорелов — 27 грудня 2024, 15:23
Винятковий чемпіон світу: Ральф Шумахер розповів, у чому Ферстаппен переважає Гамільтона
Макс Ферстаппен та Льюїс Гамільтон
Newsweek

Колишній гонщик Формули-1 Ральф Шумахер пояснив, чому він вважає Макса Ферстаппена кращим за Льюїса Гамільтона.

Слова 49-річного німця наводить Planet F1.

"Макс Ферстаппен справді здатен додати трохи більше, як ті виняткові чемпіони світу, які були до нього.

Їх не так багато, і я, чесно кажучи, не зараховую до цього списку Льюїса Гамільтона", – заявив Ральф Шумахер.

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На думку брата Міхаеля Шумахера, британець потребує ідеальних умов та ідеального боліду, як Себастьян Феттель.

А Ферстаппен у свою чергу може продемонструвати результат навіть у поганий день для Ред Булл.

"Незважаючи на всі невдачі, він завжди продовжував добре працювати зі своєю командою і завжди досягав поставлених цілей.

Якщо порівняти його з його напарником по команді, то це просто неймовірно".

Холоднокровність та спокій Макса Ферстаппена протягом не найкращого сезону 2024 року відзначив і керівник Ред Булл Крістіан Хорнер.

Льюїс Гамільтон Макс Ферстаппен Ральф Шумахер

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