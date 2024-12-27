Леклер: Я пишаюся тим, як Феррарі спрогресувала протягом сезону та боролася з Макларен за Кубок конструкторів

Пілот Феррарі Шарль Леклер підбив підсумки минулого сезону Формули-1, заявивши, що він пишається роботою, яку виконала його команда.

Слова 27-річного монегаска наводить сайт "королеви автоспорту".

"Я дуже щасливий, тому що вважаю, що перша частина сезону була непростою. Ми точно не були найшвидшою машиною. Насправді нам було важко в плані продуктивності.

У другій частині сезону ми проробили неймовірну роботу, в основному над покращенням машини з точки зору темпу. Ми значно прибавили. Ми були набагато ближче до хлопців попереду, а в деяких гонках були, мабуть, найшвидшою машиною.

Це завдяки команді в Маранелло, завдяки Карлосу (Сайнсу), завдяки мені і команді на треку, яка виконала таку чудову роботу з новими модернізаціями", – сказав Шарль.