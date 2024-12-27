Леклер: Я пишаюся тим, як Феррарі спрогресувала протягом сезону та боролася з Макларен за Кубок конструкторів
Пілот Феррарі Шарль Леклер підбив підсумки минулого сезону Формули-1, заявивши, що він пишається роботою, яку виконала його команда.
Слова 27-річного монегаска наводить сайт "королеви автоспорту".
"Я дуже щасливий, тому що вважаю, що перша частина сезону була непростою. Ми точно не були найшвидшою машиною. Насправді нам було важко в плані продуктивності.
У другій частині сезону ми проробили неймовірну роботу, в основному над покращенням машини з точки зору темпу. Ми значно прибавили. Ми були набагато ближче до хлопців попереду, а в деяких гонках були, мабуть, найшвидшою машиною.
Це завдяки команді в Маранелло, завдяки Карлосу (Сайнсу), завдяки мені і команді на треку, яка виконала таку чудову роботу з новими модернізаціями", – сказав Шарль.
Гонщик вважає, що найкращим моментом для Скудерії у 2024 році була боротьба з Макларен до останніх метрів за Кубок конструкторів.
"Я думаю, що головною подією цього сезону, безумовно, було виконання. Ми боролися за Кубок конструктора наприкінці року до останньої гонки. Якщо ви подивитеся на наші результати в першій частині року, то можна помітити, що саме тут ми виконали особливо хорошу роботу. Тому я дуже пишаюся цим".
Нагадаємо, що Ландо Норріс виграв Гран-прі Абу-Дабі, чим приніс Макларену Кубок конструкторів, незважаючи на фініш Леклера та Сайнса одразу за ним. У підсумку Феррарі програла "помаранчевим" 14 очок.
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