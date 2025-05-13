Алонсо ризикує повторити найгірший результат у своїй дорослій кар'єрі у Формулі-1

Майбутній етап в Імолі буде вирішальним для пілота Астон Мартін Фернандо Алонсо в статистичному плані.

Про це повідомляє RacingNews365.

За перші шість гоночні вікенди сезону-2025 дворазовий чемпіон світу не набрав жодного очка. В разі, якщо 43-річний іспанець не зможе фінішувати у заліковій зоні на Гран-прі Емілії-Романьї, він повторить свій найгірший результат в дорослій кар'єрі в Ф1 – перші сім гонок кампанії без набраних балів.

Єдиний подібний випадок трапився у сезоні 2015 року, його першому з моменту повернення в Макларен. Тоді Алонсо за весь рік набрав 11 очок.

Проте це не найгірший результат за всю кар'єру Нандо. Він закінчив взагалі без набраних балів свій дебютний сезон у "королівських гонках", коли в 2001 році іспанець виступав за Мінарді.

Нагадаємо, що Гран-прі Емілії-Романьї відбудеться цієї неділі, 18 травня. Старт гонки запланований на 16:00 за київським часом.

Раніше колишній напарник Алонсо по Макларен Льюїс Гамільтон зізнався, що бачить потенціал у боліді Феррарі, з яким він поки що не може впоратися.