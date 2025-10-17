ФІА оголосила про значну зміну в технічному регламенті Формули-1 на 2026 рік

У технічному регламенті Формули-1 на сезон 2026 року була додана важлива програма, яка спрямована на забезпечення рівних умов конкуренції.

Про це повідомляє RacingNews365.

З огляду на складність нового регламенту, від силових установок очікується широкий діапазон продуктивності, і ФІА оголосила про запровадження концепції додаткових можливостей розвитку та модернізації (ADUO) на засіданні Всесвітньої ради автоспорту.

ADUO має на меті "надати більші можливості для розвитку виробникам СУ, які значно відстають від своїх конкурентів за продуктивністю". У серпні про цю програму розповідав директор ФІА з одномісних гонок Ніколас Томбазіс.

Оскільки на 2026 рік заплановано 24 гонки, після кожної чверті сезону (після 6-ї, 12-ї та 18-ї гонок) розробка ADUO може бути спрямована на вирішення проблеми низьких показників, включаючи додаткове зниження обмеження витрат або години розробки на випробувальних стендах двигунів.

Крім того, було узгоджено заходи щодо полегшення обмеження витрат для тих виробників, які стикаються з серйозними проблемами надійності, які в іншому випадку могли б завдати великої шкоди за умови обмеження витрат.

Зазначимо, що у наступному сезоні силові установки в Ф-1 зазнають найбільших змін з моменту появи турбогібридів у 2014 році. При цьому електричні системи будуть посилені до 350 кВт з нинішніх 120 кВт, MGU-H буде вилучено, а також буде запроваджено екологічно чисте паливо.

Audi вперше бере участь у заводському проєкті у Формулі-1, Ред Булл дебютує в статусі заводської команди, Хонда буде повноцінним заводським підрозділом, приєднавшись до Мерседес та Феррарі як постачальник.

Нагадаємо, що сьогодні, 17 жовтня, в Остіні стартує дев'ятнадцятий етап Формули-1 сезону-2025. На нашому сайті можна ознайомитися з розкладом усіх гоночних сесій американського вікенду.

Під час Гран-прі США очікується екстремальна спека, про що ФІА попередила, як у випадку з етапом у Сінгапурі двома тижнями раніше.