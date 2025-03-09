У мене є все, що потрібно: син Шумахера відповів на слова Хаккінена про повернення у Формулу-1
Експілот Хаас та колишній резервіст Мерседес Мік Шумахер прокоментував слова Міки Хаккінена про його потенційне повернення у Формулу-1.
Слова 25-річного німця наводить Motorsport.
Нещодавно було підтверджено, що Каділлак буде одинадцятою командою "королеви автоспорту" в 2026 році. Дворазовий чемпіон світу висловив думку, що Шумахер-молодший має поговорити "з правильними людьми", щоб отримати місце в американській команді.
"Думаю, у нього ще є шанс повернутися у Формулу 1. Двері все ще відчинені. Потрібно лише поговорити з правильними людьми.
У нього є досвід виступів у Формулі-1, і він має досвід виступів у різних гоночних класах. І він молодий. Це все хороші речі, це все позитивні фактори", – сказав фін.
Ці слова дійшли до самого Міка, який разом із Себастьяном Феттелем виступав у Гонці Чемпіонів-2025, яку виграли Себастьян Льоб та команда Франції.
"Звичайно, приємно чути це від Міки. Він дуже добре знає цей вид спорту. Як я вже говорив раніше, я відчуваю, що у мене є все, що потрібно для Ф1.
Подивимося, що станеться. Рік ще довгий, і моя мета – повернутися в 2026-му. Подивимося, що з цього вийде", – сказав Мік.
Нагадаємо, що Мік Шумахер та Себастьян Феттель були серед учасників акції Гонки Чемпіонів, яка вшанувала Міхаеля Шумахера.