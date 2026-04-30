Син Шумахера виступає в Індікарі зі зламаною рукою

Син Міхаеля Шумахера Мік Шумахер виступає в сезоні Індікару з переломом зап'ястя, отриманим після аварії на дебютному етапі.

Про це повідомляє Sky Sport Germany.

Інцидент стався 1 березня під час першої гонки німця в серії IndyCar у Сент-Пітерсберзі, штат Флорида. У стартовій фазі заїзду 27-річний гонщик потрапив у зіткнення та достроково завершив виступ. У результаті аварії він отримав перелом лівого зап'ястя, з яким продовжує виступати.

За словами Шумахера, після інциденту "зламався шматок у зап'ясті", і біль досі дається взнаки після кожного заїзду. Він додає, що це суттєво ускладнює керування болідом.

"Ймовірно, знадобиться операція наприкінці року, щоб все відновити. Це, безумовно, виснажливо, і зараз мені доводиться набагато більше покладатися на праву руку".

Зазначимо, що в Індікарі відсутній підсилювач керма, що підвищує фізичне навантаження на руки, особливо після аварій.

Наразі найкращим результатом Шумахера у сезоні є 17-те місце на етапі в Лонг-Біч, а в загальному заліку він посідає передостанню позицію.

Нагадаємо, що дебют сина Шумахера в Індікарі завершився масовою аварією вже на стартовому колі.