Сина Шумахера назвали новачком року в Інді 500

Мік Шумахер був визнаний "Новачком року" на 110-му заїзді Індіанаполіс 500, за що отримав грошову премію у розмірі 50 000 доларів.

Син "Червоного барона", чий досвід включає 43 старти у Формулі-1 та 16 гонок у чемпіонаті світу з витривалості, розпочав свій дебютний сезон в IndyCar на початку березня. Він невдало це зробив, потрапивши в аварію вже на першому ж колі в Сент-Пітерсберзі.

Одним з найбільших викликів для нього стали овальні траси, а Індіанаполіс 500 є його найскладнішим випробуванням на сьогодні. Попри це, він уникнув будь-яких інцидентів протягом травня, кваліфікувавшись 27-м. Під час гонки німець здебільшого продовжував триматися подалі від неприємностей, не пошкодивши автомобіль.

Мік фінішував 18-м, випередивши інших трьох новачків у стартовому складі. Крім того, Шумахер посів друге місце серед чотирьох учасників RLL Racing, випередивши своїх товаришів по команді Грема Рахала та Луїса Фостера, тоді як Такума Сато очолив команду, фінішувавши десятим.

Отримавши нагороду, Шумахер-молодший заявив, що був вражений неймовірною атмосферою перед гонкою, на яку зібралося понад 300 000 уболівальників. Він розповів про момент, коли гелікоптери Black Hawk летіли поруч із колоною з 33 автомобілів:

"Вони летіли низько, можу вам сказати – я відчував це в машині. Вона тряслася, тож це було досить вражаюче видовище".

Нагадаємо, що переможцем 110-ї гонки в історії Індіанаполіс 500 став Фелікс Розенквіст. Він випередив срібного призера лише на 0,023 секунди.