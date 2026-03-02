Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Автоспорт

Дебют сина Шумахера в IndyCar завершився масовою аварією вже на стартовому колі

Денис Іваненко — 2 березня 2026, 12:42
Дебют сина Шумахера в IndyCar завершився масовою аварією вже на стартовому колі
Аварія з Міком Шумахером
Скриншот

Мік Шумахер, який є сином легендарного "Червоного барона", невдало розпочав свою кар'єру в IndyCar.

У першій гонці нового сезону він рано вилетів у кваліфікації та стартував з 21-го місця в Сент-Пітерсберзі. Німець сподівався відігратися вже на перших колах, проте гонка завершилась для нього достроково, майже й не розпочавшись.

Вже на першому колі за кілька поворотів після старту стався неприємний інцидент, який фактично поставив хрест на гонці для Шумахера-молодшого. Стінг Рей Робб заблокував колеса на гальмуванні та втратив контроль над болідом, унаслідок чого вивіз Сантіно Ферруччі у стіну.

Мік Шумахер, перебував одразу за ними. Він не мав шансів уникнути контакту й сам зійшов з дистанції у дебютній гонці нового етапу кар'єри в американському чемпіонаті.

Зазначимо, що німець є чемпіоном європейської Формули-3 у 2018 році та Формули-2 у 2020 році. Він також виступав у Формулі-1, проте після зірваної угоди на сезон-2026 з командою Каділак вирішив себе спробувати в IndyCar.

Нагадаємо, що сезон Формули-1 розпочинається вже через декілька днів. Перше Гран-прі відбудеться в Мельбурні.

Читайте також :
Фото Новий регламент, дебют Каділак та чемпіонські амбіції 4 команд: прев'ю сезону Формули-1
Мік Шумахер IndyCar

Мік Шумахер

Син Шумахера підписав контракт з командою RLL та з 2026 року виступатиме в IndyCar
Друга ракетка світу підтвердив стосунки із колишньою дівчиною сина Шумахера
Все дуже позитивно, – син легенди Формули-1 підтвердив переговори з Каділлаком
Шумахер, Ріккардо, Боттас та Перес: кого підпише Каділлак?
Син Шумахера може отримати місце в новій команді Формули-1

Останні новини