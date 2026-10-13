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Формула-1 вперше з 1993 року повертається до Африки

Софія Кулай — 13 жовтня 2026, 13:03
Формула-1 вперше з 1993 року повертається до Африки
Гран-прі Африки
x.com/F1

Керівництво Формули-1 уклало 10-річну угоду з урядом Руанди, повернувши змагання "Королеви автоспорту" на африканський континент.

Про це повідомляє сайт Ф-1.

Новий етап отримає назву – African Grand Prix, presented by Visit Rwanda.

Перша гонка в Африці відбудеться після закінчення будівництва нової спеціальної траси. Вона буде розташована близько за 40 кілометрів від столиці країни Кігалі, а її завершення будівництва очікується на початку 2030 року. Автодром відповідатиме найвищим стандартам FIA Grade 1.

Відзначимо, що востаннє Африка приймала гонки у 1993 році, коли відбулися останні перегони у Південній Африці на трасі К'яламі.

Нагадаємо, що на останньому Гран-прі цього сезону у Сінгапурі переміг Макс Ферстаппен. Він вперше тріумфував у своїй кар'єрі на трасі "Марина Бей".

Додамо, що 20-річний італійський пілот Мерседес Андреа Антонеллі має шанси достроково стати чемпіоном світу у Формулі-1 за підсумками наступного Гран-прі США. Основний етап змагань відбудеться 25 жовтня о 22:00 (за київським часом).

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