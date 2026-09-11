Мадринг – нова траса Формули-1, що народилася у скандалах

У найближчі вихідні Формула-1 вперше завітає на трасу "Мадринг", розташовану безпосередньо в столиці Іспанії – Мадриді. Нова гоночна траса є своєрідним гібридом вуличної траси та стаціонарного автодрому. І ще до того, як там відбувся перший Гран-прі, нова "локація" вже встигла обрости безліччю скандалів.

Сьогодні ж ми розберемося, з якими труднощами з'явилася нова точка на карті "королеви автоспорту", а також з'ясуємо, чого очікувати від майбутнього етапу.

Історія Формули-1 у Мадриді

Починаючи з сезону 1991 року Гран-прі Іспанії проходило на трасі "Барселона-Каталунья", а Каталонія вважалася найбільш "автоспортивною" частиною країни. Однак, якщо зазирнути в історію трохи глибше, з'ясується, що майбутня гонка – далеко не перший візит Формули-1 до Мадрида.

У період з 1968 по 1981 рік "королева автоспорту" дев'ять разів відвідувала трасу Харама, розташовану всього за 30 кілометрів від столиці Іспанії.

Getty Images Нікі Лауда мчить до своєї першої перемоги на Гран-прі Іспанії 1974 року

За цей не надто довгий проміжок часу одразу вісім гонщиків піднялися на найвищу сходинку п'єдесталу. Серед них були такі легенди, як Джекі Стюарт, Емерсон Фіттіпальді та той, хто здобув свою першу перемогу Нікі Лауда (сезон 1974). Єдиним, кому вдалося тріумфувати двічі, став Маріо Андретті. А в 1981-му востаннє у своїй кар'єрі переміг Жіль Вільньов.

Протистояння двох міст

Напруга між Барселоною та Мадридом триває вже дуже давно і проявляється в найрізноманітніших сферах. Так, любителям футболу добре відомий термін "Ель-Класіко", а люди, які хоча б трохи стежать за світовою політикою, напевно чули про періодичні спроби Каталонії відокремитися від Іспанії та проголосити незалежність.

На цьому тлі поява ще однієї точки суперництва між двома містами навряд чи могла залишитися непоміченою. Фактично Мадрид відібрав у Барселони право на проведення національного етапу Формули-1.

Щоправда, цього року "королева автоспорту" відвідає обидві траси, але надалі Мадринг прийматиме гонки щосезону, тоді як Барселона-Каталунья чергуватиметься з Гран-прі Бельгії.

Таке рішення викликало суперечки не тільки серед уболівальників та місцевих жителів, але й розділило думки самих іспанських гонщиків. Так, дворазовий чемпіон світу Фернандо Алонсо став офіційним амбасадором траси в Барселоні. Водночас уродженець Мадрида Карлос Сайнс-молодший займається просуванням етапу у своєму рідному місті.

Карлос Сайнц-молодший і Фернандо Алонсо Getty Images

Виходить досить символічна ситуація: два найбільші іспанські міста продовжують змагатися ще й за місце на карті "королеви автоспорту". І, судячи з усього, остаточну крапку в цьому протистоянні поки що ставити зарано.

Невдоволення мешканців Мадрида

Хоча багато шанувальників Формули-1 сумують за "смачним" звуком атмосферних двигунів V10, для людей, байдужих до світу швидкості, навіть набагато тихіші турбогібридні силові установки можуть стати приводом для невдоволення.

Новий трек Мадринг розташований навколо виставкового центру "IFEMA, Feria de Madrid", який, у свою чергу, знаходиться в безпосередній близькості від житлових кварталів. І це вже стало однією з головних претензій місцевих жителів до проекту.

За даними руху Stop Formula 1 Madrid, під час нещодавніх тестових заїздів автомобілів Формули-3 середній рівень шуму становив близько 102,7 децибелів, а в пікові моменти досягав 107–109 децибелів.

Протести проти Формули-1 у Мадриді Getty Images

Для порівняння: вимоги, що діють у Мадриді (офіційний документ OPCAT), встановлюють для житлових зон граничний рівень зовнішнього шуму не більше 55 децибелів у денний час.

Крім того, будь-який захід, пов'язаний із перекриттям вулиць, чи то марафонський забіг, парад, фестиваль чи Гран-прі Формули-1, неминуче викличе невдоволення людей, які мешкають поблизу або користуються цими дорогами у повсякденних пересуваннях.

Що стосується нинішньої ситуації, то, окрім транспортних незручностей, приблизно у 500 будинках нормально потрапити до власного житла можна лише після проходження спеціальної ідентифікації.

Екологи проти Формули-1

За останні десятиліття почали набирати популярність "зелені" рухи, які підштовхують уряди до суперечливих рішень, спрямованих на кардинальну зміну вектора розвитку автомобільної промисловості.

Посилення екологічних норм раз у раз збільшує собівартість виробництва автомобілів, що призводить до неминучого зростанню цін на всьому авторинку. А бажання політиків Євросоюзу з 2035 року заборонити випуск класичних двигунів внутрішнього згоряння і взагалі ставить під сумнів майбутнє всього легкового транспорту в звичному для нас розумінні.

Процес заправки автомобіля Getty Images

Звісно, проведення в місті Гран-прі Формули-1 не могло залишитися поза увагою екологічних організацій, які не упустили нагоди для численних позовів до суду, деякі з яких розглядаються й донині.

І якщо скарги щодо "впливу на навколишнє середовище" виглядають досить банальними, то ось питання, що ставлять під сумнів законність самого будівництва, – це вже тема для більш серйозних розслідувань, які можуть позначитися на передвиборчих рейтингах місцевих політиків.

Справа в тому, що офіційно траса "Мадринг" є тимчасовою спорудою, незважаючи на те, що її контракт із Формулою-1 розрахований на десять років. І, На думку опозиції, таке юридичне рішення було використано для того, щоб можна було застосовувати спрощену процедуру екологічної оцінки.

Фінансові суперечки

Для країн Євросоюзу майже завжди актуальним питанням є те, як саме влада витрачає гроші платників податків. Отже, не обійшли перегони в Мадриді й скандали, пов'язані з фінансовою стороною питання.

Спочатку передбачалося, що нова траса жодним чином не вплине на міський бюджет. Однак, окрім самої траси, існує величезна кількість супутніх питань, зокрема створення необхідної інфраструктури.

Офіційних оцінок таких витрат з боку держави немає, проте опозиційна партія Más Madrid стверджує, що загальні витрати склали приблизно 470 мільйонів євро, з яких 200 мільйонів було витрачено на супутнє будівництво, а ще 270 мільйонів – на отримання права на проведення Гран-прі Формули-1.

Причому друге стало приводом для ще одного ланцюжка скандалів. Офіційно відомо лише про сам факт укладення контракту на проведення етапів "королеви автоспорту" до 2035 року. Однак точні суми, які фігурують у справі, всіляко приховуються.

Наступною фінансовою темою стала VIP-місця, кількість яких сягає 20 тисяч. Це надзвичайно багато і становить майже 20% від загальної кількості глядачів на трибунах. А ціна таких квитків досягає 6000 євро.

Траса Мадринг Getty Images

Фактично такий підхід означає, що етап у Мадриді будується скоріше за моделлю, яка більше схожа на "розкішні" перегони в Маямі та Лас-Вегасі, ніж за більш звичною для Європи системою.

Dromo проти Tilke

Якщо згадані вище справи, що доходили до суду, обмежувалися Мадридом і нагадували лише певний популізм екорухів та опозиційних політиків, то наступний скандал уже вийшов на міжнародний рівень.

Справа в тому, що спочатку для проєктування траси було найнято італійську компанію Dromo. Однак у 2025 році контракт було розірвано, а роботу передано німецькому архітектурно-інженерному бюро Tilke, заснованому легендарним конструктором гоночних автодромів Германом Тільке.

Герман Тільке Getty Images

Причиною ж для розслідувань стало те, що новий "виконавець" використовував матеріали та документацію, підготовлені попереднім підрядником, що є порушенням права інтелектуальної власності.

Фактично у конфлікті, що виник, виявилося три сторони, кожна з яких має свою позицію. Dromo заявляє, що у компанії забрали проєкт, а потім почали використовувати її напрацювання. Ifema, у свою чергу, стверджує, що Dromo виконувала свою роботу з низкою порушень. А Tilke працює з урахуванням обмежень, вже прийнятих німецьким судом. Судові суперечки тривають.

Крадіжка проводів

Підготовка до першої гонки на Мадрингу відбувається буквально "впритул". Станом на два тижні до гонки основні будівельні роботи вже завершені, проте фінальні приготування все ще тривають.

І саме на цьому етапі, а точніше – 30 серпня, стався випадок, який на тлі всього іншого виглядає відверто комічним: хтось вкрав 300 метрів електричного кабелю, який забезпечує освітлення тунельної зони та роботу систем безпеки.

Тунель у Мадрингу Getty Images

Поліція проводить розслідування та розшукує зловмисників. Організатори ж заявляють, що інцидент жодним чином не вплине на проведення гонки.

Технічні особливості траси

У своїй першій "формульній" конфігурації траса Мадринг має 22 повороти, а її довжина становить 5416 метрів. Таким чином, 13 вересня на гонщиків чекає дистанція у 57 кіл.

Однією з родзинок автодрому є найдовший бенкінг (похилий поворот) у календарі чемпіонату, що простягається аж на 550 метрів, які гонщики проходитимуть на швидкості близько 300 кілометрів на годину, втиснувши педаль газу до упору.

Карлос Сайнц на презентації траси Мадрінг Getty Images

Окрім швидкісних ділянок, на трасі також є повільні "пілотажні" секції, де стіни підходять небезпечно близько до гоночної траєкторії. А також є згаданий вище вузький тунель під естакадою.

Слід зазначити й перепади висот, що є досить нетиповим явищем для сучасної "королеви автоспорту", а скоріше відгомоном минулих часів. Тому досить незвично бачити спуски з ухилом до 8% на новій трасі.

Усе це разом "на папері" обіцяє вельми цікаву гонку, де, ймовірно, на різних за характером сегментах кола домінуватимуть різні машини. А очікуваний високий знос шин може внести хаос і в стратегічну частину змагань.

Ставки та очікування

Практично весь "букмекерський" бізнес вважає найімовірнішим першим переможцем гонки на Мадрингу чинного лідера чемпіонату – Андреа Кімі Антонеллі. А коефіцієнт на черговий тріумф італійця в різних букмекерських конторах коливається в межах від 2,0 до 3,0.

Щодо решти претендентів, можна виділити таку закономірність: 2–3 місця в рейтингу шансів піднятися на найвищу сходинку подіуму ділять Ландо Норріс і Джордж Рассел, 4–5 – Льюїс Хемілтон і Шарль Леклер, а 6–7 – Макс Ферстаппен і Оскар Піастрі.

Однак не варто забувати, що нова траса завжди важко піддається прогнозам. Тим більше що тести Формули-3, які відбулися в серпні, супроводжувалися безліччю аварій, а в соціальних мережах уже ходять жарти про те, що врізатися в стіну ризикує навіть машина безпеки.

І хоча, на відміну від молодших серій, перша вільна практика Формули-1 пройшла без інцидентів, все ще існує велика ймовірність помилок під час реальної боротьби за позиції, які можуть спричинити зупинку гонки та перевернути ситуацію в гонці з ніг на голову.

Тож перед стартом гонки всі сповнені надій – вболівальники Антонеллі сподіваються, що молодий гонщик ще міцніше закріпить своє лідерство в турнірній таблиці, глядачі, які вболівають за Джорджа Рассела, Ландо Норріса або пілотів Феррарі, бачать шанс відігратися, а шанувальники Макса Ферстаппена продовжують вірити, що нідерландець нарешті здобуде першу перемогу в такому складному для нього сезоні.