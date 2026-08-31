Поліція розслідує крадіжку кабелів на новому автодромі Мадринг, який прийматиме Гран-прі Іспанії

Поліція відкрила розслідування з приводу крадіжки кабелів до генераторів на трасі Мадринг, на якій відбуватиметься Гран-прі Іспанії.

Про це повідомляє Diario AS.

Втрату кабелів було виявлено минулої неділі, 30 серпня, в одному із тунелів.

Як зазначається, представники місцевих правоохоронних органів наразі оцінюють масштаб крадіжки й водночас розшукують зловмисників, які були причетні до цього злочину.

Окрім того, наразі проводиться ревізія електромережі траси, аби впевнитися, що це розкрадання кабелю не зашкодило загальному постачанню енергії.

Нагадаємо, що основний етап Гран-прі Іспанії запланований на 13 вересня. Змагання стартують о 16:00 за київським часом. Це буде перший Гран-прі, котрий прийматиме траса Мадринг, яку відкрили у цьому році.

Додамо, що влітку минулого року будівництво цього треку викликало обурення з боку регіональної прогресивної партії "Mas Madrid".

Зауважимо, що напередодні Гран-прі Бахрейну було перенесено на автодром "Сепанг" у Малайзії.