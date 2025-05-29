Боротьба в особистому заліку наростає: розклад Гран-прі Іспанії

Уже цими вихідними відбудеться дев'ятий етап Формули-1 – Гран-прі Іспанії.

Гонка на Піренейському півострові є однією з найбільш історичних у історії автоспорту. Перші перегони в Іспанії відбулися ще у 1913 році.

Гоночний вікенд триватиме з п'ятниці 30 травня по неділю 1 червня.

Рекордсменами за перемогами на Гран-прі Іспанії є Міхаель Шумахер та Льюїс Гамільтон, які мають по 6 перших місць у кар'єрі.

Найкращий показник серед команд має Феррарі, яка вигравала 12 етапів у межах чемпіонату Формули-1.

Розклад Гран-прі Іспанії-2025

30 травня

14:30 – 15:30. Перша практика

18:00 – 19:00. Друга практика

31 травня

13:30 – 14:30. Третя Практика

17:00 – 18:00. Кваліфікація

1 червня

16:00. Гонка

Де дивитися

Пряму трансляцію кваліфікації та безпосередньо гонки Гран-прі Монако в Україні покаже телеканал Setanta Sports Ukraine+ та ОТТ-платформа Setanta Sports.