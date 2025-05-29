Боротьба в особистому заліку наростає: розклад Гран-прі Іспанії
Уже цими вихідними відбудеться дев'ятий етап Формули-1 – Гран-прі Іспанії.
Гонка на Піренейському півострові є однією з найбільш історичних у історії автоспорту. Перші перегони в Іспанії відбулися ще у 1913 році.
Гоночний вікенд триватиме з п'ятниці 30 травня по неділю 1 червня.
Рекордсменами за перемогами на Гран-прі Іспанії є Міхаель Шумахер та Льюїс Гамільтон, які мають по 6 перших місць у кар'єрі.
Найкращий показник серед команд має Феррарі, яка вигравала 12 етапів у межах чемпіонату Формули-1.
Розклад Гран-прі Іспанії-2025
30 травня
14:30 – 15:30. Перша практика
18:00 – 19:00. Друга практика
31 травня
13:30 – 14:30. Третя Практика
17:00 – 18:00. Кваліфікація
1 червня
16:00. Гонка
Де дивитися
Пряму трансляцію кваліфікації та безпосередньо гонки Гран-прі Монако в Україні покаже телеканал Setanta Sports Ukraine+ та ОТТ-платформа Setanta Sports.