Трасу Мадринг модифікують до 2027 року через проблеми з обгонами

Керівники Гран-прі Іспанії планують імплементувати три заміни на трасі Мадринг через брак місць для обгонів.

Про це повідомляє The Race.

Як зазначається, під час нещодавніх змагань кількість обгонів могла бути ще нижчою, ніж у Монако, де їх всього було десять. Саме з цієї причини проєктуються модифікації траси, які мають бути виконані до 2027 року.

Йдеться про розширення 5-6 поворотів для покращення боротьби за позицію, повну зміну конфігурації повороту після виїзду з "Монументаля", аби у пілотів було більше можливостей для маневру, а також планують перебудову 20-го повороту.

Ці рішення будуть ухвалюватися після переговорів з пілотами.

Нагадаємо, що цьогорічний Гран-прі Іспанії, який став дебютним для Мадринга, завершився тріумфом італійського пілота Мерседес Андреа Кімі Антонеллі.

Незабаром до початку змагань стало відомо про крадіжку кабелів на новозбудованій трасі.