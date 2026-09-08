Дебют Мадрингу та повернення Макларен та Феррарі у боротьбу за перемогу: прев'ю Гран-прі Іспанії

Ще не вщухли емоції від Гран-прі Італії, що подарувало нам історичну перемогу Андреа Кімі Антонеллі, як наступна траса очікує на прибуття команд, гонщиків та вболівальників автоспорту.

З 11 травня по 13 вересня на трасі "Мадринг", що знаходиться в столиці Іспанії, Мадриді визначиться черговий переможець гонки Ф-1. Чемпіон вирішив розібратися з головними інтригами та цікавинками напередодні 14 етапу "королеви автоспорту".

Історична довідка

Гран-прі Іспанії має одну з найдовших історій у світі автоспорту, проте поблизу Мадрида заїзди не відбувались вже 45 років.

Уперше перегони на Піренейському півострові були проведені ще в далекому 1913 році на дорожній трасі неподалік Мадрида.

У другому в історії чемпіонаті Формули-1 у 1951-му Гран-прі Іспанії опинилося в календарі і виграв його легендарний Хуан-Мануель Фанхіо на своїй Альфа Ромео.

Далі з невеликими перервами на сезон 1952-1953, 1955-1966, а також 1982-1985 етап Гран-прі Іспанії завжди знаходив місце в розкладі гонок Ф-1. Навіть COVID-19, через який скасовувалося чимало етапів не завадив провести заїзд поблизу Барселони.

Проте вже з цього року і до 2035-го включно Гран-прі Іспанії проходитиме в столиці, Мадриді. Востаннє поблизу головного міста країни цей етап відбувся ще в 1981 році, тоді переможцем став Жиль Вільнев на Феррарі, для якого цей тріумф став останнім у кар'єрі.

Today we remember the late, great Gilles Villeneuve, who died on this day in 1982



The memory of one of #F1's most gifted racers still lives on



Including his last - and perhaps finest - victory, at the 1981 #SpanishGP pic.twitter.com/1cwttdoLQE — Formula 1 (@F1) May 8, 2018

З того часу 5 разів етап приймав "Херес", що знаходиться в провінції Кадіс, області Андалусія, а ще 40 гонок побачила траса Каталунья в Барселоні.

Цього року каталонський етап мав власну назву, а надалі два етапи на території Іспанії будуть проводитись у 2028, 2030 та 2032 роках.

Рекорди етапу в Іспанії

Наразі можна констатувати, що усі рекорди в Іспанії належать Феррарі. Саме гонщики Скудерії, колишній Міхаель Шумахер, та нинішній Льюїс Гамільтон здобули найбільшу кількість перемог на цьому етапі – по 6.

Британець, до того ж, додав до цього й перемогу на Гран-прі Барселони-Каталуньї, тому на теренах Іспанії в нього відразу 7 звитяг.

Найближче до них підібрався гонщик Ред Булл Макс Ферстаппен, який чотири рази перемагав у Іспанії, при чому тричі поспіль з 2022 по 2024 роки. Останнім же переможцем Гран-прі є Оскар Піастрі.

Серед команд найбільше перших місць також на рахунку Феррарі – 12. Найближче підібралися Макларен та Мерседес з 9 (деякі були здобуті не в межах чемпіонату Формули-1) та Вільямс з 8 перемогами.

Зауважимо, що чотири гонщики здобули свою першу перемогу на Гран-прі Іспанії: Нікі Лауда (1974), Йохен Масс (1975), Пастор Мальдонадо (2012) і Макс Ферстаппен (2016).

Конфігурація треку

"Мадринг" уперше прийматиме гонку Формули-1 і заїзд обіцяє бути цікавим через унікальну конфігурацію траси.

Автодром у Мадриді є сумішшю міських доріг та спеціально побудованої секції, а отже визначите це як суто вуличний трек не можна. Іспанський гонщик Карлос Сайнс вважає це головною особливістю нової траси календаря.

"Перший сектор – це міська траса з довгими прямими, схожа на трасу в Баку. Але раптом, після 7-го та 8-го поворотів, ви потрапляєте в іншу зону, і траса перетворюється на традиційну. Стіни розташовані далі, а повороти ширші й швидші. У третьому секторі ви знову повертаєтеся на міську трасу. Такого немає на жодній іншій трасі, і це надає їй харизми та індивідуальності".

Хоча справжньою візитівкою "Мадрингу" стане секція "La Monumental". Це відрізок траси, що має нахил у 13,5 градусів, що є максимум для траси Формули-1, а не випадковий вибір організаторів.

Ця секція стане випробування, як для аеродинаміки машин, так і для виробника гуми Pirelli, який вважає, що навантаження на гуму в столиці Іспанії буде порівняно з "Сільверстоуном" та "Спа-Франкоршам".

Reminder - Here is the heavily hyped La Monumental corner at the new Madring circuit



This banked corner is 550m long and features 24% banking 😳 pic.twitter.com/mUBXvsdLJy — Daniel Valente 🏎️ (@F1GuyDan) September 8, 2026

Загалом траса налічує 22 повороти, 2 зони для активної аеродинаміки та цікаву конфігурацію, в якій перший сектор буде швидкісним і саме тут мають відбуватись більшість обгонів, другий матиме чимало повільних поворотів, а третій зустрічатиме вже зі швидкими.

F1

У підсумку Мадрид може вийти доволі збалансованим треком, що підходитиме для різних команд по різному.

Фаворити та інтриги Гран-прі Іспанії

Після неймовірної перемоги Андреа Кімі Антонеллі хочеться відразу віддати йому "золото" і наступного етапу, однак Мерседес не матимуть такої переваги в Мадриді, як це було в Монці.

Гонка в Іспанії є шансом для Макларен та Феррарі відновитись після провального Гран-прі Італії і нав'язати боротьбу за перемогу.

"Мадринг" має відразу вісім зон гальмувань за коло, а отже проблем з рекуперацією енергією в команд значно менше, що знову дасть шанс суперникам "срібних стріл".

A first look at the Madring! 😮‍💨



Ride on board with Charles and Lewis for a full lap of F1’s newest track 👀 pic.twitter.com/MS8XPPVEaa — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) July 13, 2026

Радше за все краще себе проявлять пілоти Рейсінг Буллз, а дебют траси в Мадриді та досвід двох попередніх гонок дасть шанс Юкі Цуноді поборотись із напарником.

Невтішними є прогнози щодо місцевих пілотів, адже ні Астон Мартін, ні Вільямс не мають достатньої швидкості, щоб боротись бодай за якісь очки і єдиним шансом на успіх Фернандо Алонсо та Карлоса Сайнса на домашньому етапі є велика кількість сходів інших пілотів.

А шанси на це доволі високі, якщо подивитись на те, як автодром протестували гонщики Формули-3. За один день відразу 9 разів на трасі вивішували червоний прапор, близькість до стін на новому, не обкатаному треку може дати свої плоди.

Шини, стратегії та погода в Іспанії

На Гран-прі Іспанії виробник гуми Pirelli привезе збалансовану конфігурацію шин – C2 (хард), C3 (мідіум), C4 (софт). Таку ж гуму команди використовували на нещодавнього етапі в Нідерландах.

Pirelli

Pirelli визнає, що нова траса може стати випробуванням для шин, а отже найкращим вибором стратегії на гонку може стати два піт-стопи.

Прогноз погоди в Мадриді є доволі, вибачте за тавтологію, прогнозованим. Столиця Іспанії прийматиме команди та вболівальників спекотним сонцем, температура триматиметься близько 30-32 °C.

Прогноз Чемпіона

"Мадринг" має подарувати нам захопливі перегони та несподіваного переможця. Минулий Гран-прі Іспанії виграв Оскар Піастрі, то чому б австралійцю не повторити свій успіх і цього року.

Розклад Гран-прі Іспанії

П'ятниця, 11 вересня

14:30 – 15:30. Перша практика

18:00 – 19:00. Друга практика

Субота, 12 вересня

13:30 – 14:30. Третя практика

17:00 – 18:00. Кваліфікація

Неділя, 13 вересня

16:00. Гонка

Де дивитися

Пряму трансляцію кваліфікації та безпосередньо гонки Гран-прі Іспанії в Україні покаже телеканал Setanta Sports Ukraine+ та ОТТ-платформа Setanta Sports.