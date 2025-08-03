Норріс переграв Піастрі, Феррарі зламала Гамільтона та розлютила Леклера: підсумки етапу Формули-1 в Угорщині

Усі готувалися до етапу в Угорщині як до останнього, бо в певному сенсі він таким і є. Хунгароринг приймав останню гонку Формули-1 перед традиційною літньою перервою.

Цей вікенд проходив із багатьма питаннями, але одне з них стояло осібно: скільки очок розділятимуть Оскара Піастрі та Ландо Норріса на момент літніх "канікул"? І результат Гран-прі Угорщини лише сильніше закрутив інтригу.

Чекаємо повернення Істанбул Парку?

Не можна сказати, що Гран-прі Туреччини володіє статусом класичного для Формули-1. Але за той недовгий час, який він був у календарі, турецький етап встиг сподобатися багатьом фанатам.

Перегони на Істанбул Парку проводилися з 2005 по 2011 роки, після чого двічі залетіли назад (2020, 2021), щоб допомогти Ф-1 під час пандемії коронавірусу.

І ось через чотири роки організатори етапу заговорили про серйозні наміри повернутися на постійній основі, бажаючи підписати довгостроковий контракт.

Реальною датою повернення Туреччини можна вважати 2027 рік, коли з календаря випадуть Зандворт і Барселона. І один із цих слотів турецька гонка може зайняти.

Here's Lance Stroll leading the FIRST laps in the 2020 Turkish Grand Prix from his FIRST EVER pole position 😁 pic.twitter.com/IbhjECAwAk — ＲＡ２５１１ 🇸🇬 (@The__RA2511) September 3, 2024

Головне потім не пошкодувати

Феррарі зробила ризиковий крок, від якого багато чого залежатиме в майбутньому – Фредерік Вассер отримав новий контракт.

Це серйозна демонстрація підтримки француза, який керує командою третій сезон і готує її до переходу під новий регламент.

Скудерія вирішила зробити ставку на стабільність замість того, щоб знову замінити керівника та спробувати щось інше. Наприклад, спробувати запросити все того ж Хорнера, або знайти чергового італійця у своїй системі. Наскільки правильним був цей вибір і чи зіграє ця ставка – подивимося наступного року.

FRED VASSEUR CONTINUES WITH SCUDERIA FERRARI HP pic.twitter.com/ntzqeVofzq — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) July 31, 2025

"I`m not f*cking leaving!"

Щонайменше наступні півроку ми обходитимемось без регулярних чуток про те, чи перейде Макс Ферстаппен із Ред Булл до Мерседеса, Астон Мартіна чи іншої команди.

Ферстаппен вирішив перед останнім етапом перед літньою перервою оголосити про те, що сезон 2026 року він почне в статусі пілота "биків". Таймінг оголошення завжди можна пов'язати зі звільненням Крістіана Хорнера або втратою можливості скористатися опцією втекти. Але факт залишається фактом: Макс залишається в Ред Булл.

Max Verstappen confirms he's staying at Red Bull next season 👀#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/6ToNBPw4Tq — Formula 1 (@F1) July 31, 2025

І цим оголошенням Ферстаппен передав Джорджу Расселлу всі козирі для перемовин із Мерседес про новий контракт. Не дарма британець постійно повторював, що йому нема чого переживати. Тепер цікаво, які умови він зможе вибити з Тото Вольффа, який півтора року загравав із Ферстаппеном.

Ювілей не вдався

Це був той випадок, коли ти не можеш відсвяткувати справді видатне досягнення.

Гонка на Хунгарорингу стала для Макса Ферстаппена вже 200-ю за кермом боліда Ред Булл. Він став лише другим пілотом в історії, хто подолав цю позначку у складі однієї команди. До нього подібним відзначився лише Льюїс Гамільтон.

Max Verstappen will take part in his 200th race for Red Bull this weekend - his record so far is pretty impressive 👀 pic.twitter.com/ARBwElidRv — Autosport (@autosport) July 31, 2025

Але етап в Угорщині не обіцяв нідерландцю нічого позитивного. Увесь вікенд "бики" потерпали від відсутності балансу та зчеплення, швидкості нуль, надій на успіх нуль.

Під таким настроєм Макс видав доволі відверту думку: він не вірить у те, що зможе бодай раз ще виграти цього року. Якщо враховувати всі складові, то Ферстаппен має рацію – лише диво може допомогти Ред Булл піднятися на верхню сходинку подіуму у 2025 році.

Якщо згадувати Гран-прі Угорщини у виконанні Макса Ферстаппена, то... Краще його не згадувати. Макса рано покликали на перший піт із надією, що він зможе прорватися вперед на свіжіших шинах.

Але реальність була така, що машині Ферстаппена не вистачало швидкості на прямих, через що він застрявав у трафіку. Як підсумок, фініш лише на дев'ятому місці при старті з восьмого. А за три секунди перед ним фінішував Ліам Лоусон, який завоював очко завдяки стратегії з однією зупинкою.

Астон Мартін знайшов швидкість

Головним відкриттям угорського етапу став Астон Мартін, у якого вікенд розпочався із заміни.

Днями Фернандо Алонсо святкував 44-річчя, але в п'ятницю він не зміг вийти на першу практику через проблеми зі спиною. Через пару годин Нандо повернувся в кокпіт, і разом з Ленсом Строллом вони почали дивувати, демонструючи високий темп.

Свою форму представники британської команди підтвердили у кваліфікації, де вони зайняли третій стартовий ряд. Здавалося, що АМ повернув себе в першу частину сезону 2023 року, коли Алонсо регулярно заїжджав на подіум.

Але це було на коротких відрізках. На довгій же дистанції ні Алонсо, ні вже тим паче Стролл не змогли скласти конкуренцію Макларенам, Шарлю Леклеру та Джорджу Расселлу. У результаті цього в якийсь момент іспанець навіть зібрав свій "паровозик Труллі".

Попри це, обидва провели сильну гонку: Алонсо фінішував там же, де й стартував, а Стролл лише програв одну позицію Габріелю Бортолето. Ось так за один Гран-прі Астон Мартін заробив одразу 16 очок. Гарна здобич, враховуючи провал у Бельгії минулого тижня.

Несподіванка, що стала розчаруванням

Мало хто очікував, але це сталося – Шарль Леклер завоював поул, свій перший у нинішньому сезоні. Поки напарник продовжує страждати та провалюватися, монегаск витискає максимум із червоного "трактора" Скудерії.

Після кваліфікації Шарль зізнався, що взагалі не очікував стати найкращим. Це було помітно за його реакцією, коли Браян Боцці по радіо сказав несподіване: "Р1".

"Це, мабуть, найнесподіваніший поул, який я коли-небудь завойовував. Думаю, після третьої практики це не було б такою несподіванкою, але після К1 та К2 я справді думав, що нам буде важко навіть потрапити до п'ятірки найкращих. Тому я дуже щасливий.", – сказав після квалі Леклер.

З огляду на те, що, як сказав один із журналістів, деякі гонщики називають Хунгароринг "Монако без стін", а Леклер відмінно їздить у Монако, можна було очікувати на диво та на першу перемогу Феррарі в сезоні. Але Скудерія не була б Скудерією, якби вона не провалилася.

Хоча спочатку все було дуже навіть перспективно: Оскар Піастрі робив ставку на боротьбу не з Леклером, а з Ландо Норрісом, що логічно, адже саме напарник австралійця може завадити йому стати чемпіоном, а не монегаск. Плюс темп Феррарі на першому відрізку обнадіював якоюсь мірою.

Але все змінилося після екватора гонки, коли Леклер різко втратив темп і почав підпускати суперників. Якось швидко до нього під'їхав і пройшов Піастрі, потім Шарль боровся з Джорджем Расселлом. Пілот Феррарі був у такому розпачі, що він діяв дуже агресивно. Це призвело до 5-секундного штрафу, який, утім, ні на що не вплинув.

Відразу після того, як його обійшов Піастрі, Леклер промовив справжню тираду, адресовану команді та всім, хто в ній приймає рішення.

"Це просто неймовірно розчаровує. Ми втратили всю конкурентоспроможність. Вам просто потрібно було послухати мене. Я б знайшов інший спосіб, щоб впоратися з проблемами. Тепер це просто некероване. Некероване. Буде дивом, якщо ми фінішуємо на подіумі".

charles leclerc, you deserve the best. scuderia ferrari doesnt. pic.twitter.com/BqMgfgXshk — clara (@leclercsletters) August 3, 2025

Як виявилося, агресія, яку Леклер виплеснув на свого інженера під час заїзду, була зайвою. Лише після гонки стало відомо, що, починаючи з, приблизно, 40-го кола шасі боліда Шарля було пошкоджено, що і стало причиною втрати темпу.

Леклер, який стартував із поулу, фінішував поза подіумом, адже Норріс з одним піт-стопом виборов перемогу. Після гонки Шарль заявив, що це був єдиний у сезоні шанс Феррарі на перемогу, і вони його змарнували.

"Я думав, ми зможемо виграти. Ми були швидкі, незважаючи на сильніший знос шин, ніж у Макларена. У машині в мене не було повної інформації, тепер є. Я думав, проблема була в їхньому виборі, але це не так. Починаючи з 40-го кола в нас були проблеми з шасі. З цього моменту я був просто пасажиром. Я розчарований, але такі гонки. Я не знаю, чи було рішення. Принаймні, я тепер знаю, що сталося".

Але нікому від цього не легше: Феррарі не перемогла, Макларен знову завоював дубль, а Леклер скоро збанкрутує на психотерапевтах і заспокійливих.

Історія на наших очах

Повернемося у вечір 2 серпня. Шарль Леклер завойовує поул і ще не знає, що на нього чекає через 24 години. Обидва пілоти Макларена в шоці, Ферстаппен у шоці, Гамільтон пригнічений, ніхто нічого не розуміє.

Першу п'ятірку гонщиків розділили лише 0,109 секунди, а розрив у 0,356 секунди, який в інших випадках часом дозволяє стати другим, приніс Ферстаппену лише восьме місце.

Як виявилося, на Хунгароринзі була написана історія. Розрив між Леклером та Ісаком Хаджаром, які встановили перший та десятий часи відповідно, став найменшим для Топ-10 за всю історію Формули-1.

Сказано – зроблено

"Мені б хотілося, щоб це зробив саме я. Можна мріяти про перемоги під будь-яким номером, але виграти 200-ту гонку для Макларена – це велике досягнення".

З такими словами Ландо Норріс готувався до кваліфікації Гран-прі Угорщини. Так, перемога на Хунгароринзі стала б для команди з Вокінга 200-ю за весь час її виступів у Формулі-1.

Результати квалі вказували на те, що зробити задумане Ландо буде досить складно. Мало того, що перед ним стартуватиме Піастрі, так ще й Леклер на поулі, а ти сам третій. До того ж, Норріс через боротьбу за лідерство програв позицію Расселлу та ледь не опустився ще нижче.

На допомогу прийшов "помаранчевий" болід і стратегія з однією зупинкою, завдяки чому Норріс виконав задумане і став автором 200-ї перемоги Макларена у Формулі-1. Ще й відставання в особистому заліку скоротив до дев'яти очок – суцільний позитив.

"Феррарі" етапу: чемпіонська м'ясорубка Скудерії

Феррарі вже давним-давно вважається головним джерелом мемів у Формулі-1, а тому її регулярні помилки та провали взагалі нікого не дивують.

Дивує лише те, з якою легкістю італійська стайня примудряється перемелювати чемпіонів, які вже відбулися. Першою жертвою червоного "відра" став Фернандо Алонсо, потім естафету підхопив Себастьян Феттель. Тепер же здався Льюїс Гамільтон. Причому зробив він це максимально швидко, всього за якихось 14 етапів.

Апогеєм стала кваліфікація Гран-прі Угорщини, в якій Гамільтон не зміг вийти з другого сегмента. Спілкуючись із пресою, сер Льюїс уже з явним відчаєм запропонував звільнити його від цього тягара і посадити на його місце когось іншого.

"Щоразу проблема в мені. Я нікчемний, абсолютно нікчемний. У команди немає проблем – ви бачили, що другий болід опинився на поулі. Тож, напевно, їм варто змінити гонщика".

“It’s me every time. I’m just useless. The team has no problem. The second car is on pole, so they probably just need to change driver.”



Distraught Lewis Hamilton after qualifying 💔



pic.twitter.com/AyjmBTnVBK — Ferrari News 🐎 (@FanaticsFerrari) August 2, 2025

Подібний настрій Гамільтон демонструє вже не вперше, але саме в Угорщині він виглядав і звучав так, наче він шкодує про своє рішення вдягнути червоний комбінезон, наче йому справді хочеться втекти подалі від Маранелло.

Але на кваліфікації страждання семиразового чемпіона світу не закінчилися. Зважаючи на обрану стратегію (один піт-стоп і старт на харді), Гамільтону довелося мучитися ще й у гонці. У підсумку, опинившись коловим, Льюїс фінішував дванадцятим, на тій самій позиції, з якої й стартував.

Після фінішу британця попросили пояснити свої слова про те, що його потрібно замінити на іншого гонщика.

"У тебе є відчуття. І часом ти говориш те, що думаєш, ось і все. Скажімо так, за лаштунками, на задньому плані, зараз багато чого відбувається, що я б, скажімо так, не назвав чимось хорошим. При цьому я можу сказати, що не розгубив любові до перегонів, я, як і раніше, люблю їх".

Такі слова Гема не налаштовують на позитив від слова зовсім. Адже ми навіть не знаємо і поняття не маємо, що саме там відбувається.