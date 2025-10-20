Сайнс отримав штраф до стартових позицій на Гран-прі Мексики через аварію з Антонеллі

Пілот Вільямс Карлос Сайнс отримав штраф після закінчення Гран-прі США за аварію з гонщиком Мерседес Андреа Кімі Антонеллі, яку він спричинив на початку заїзду.

Про це повідомляє Міжнародна автомобільна федерація (FIA).

Іспанець в'їхав у італійського гонщика в 15 повороті, через що зійшов з дистанції, а також зіпсував заїзд Антонеллі, болід якого розвернувся.

Сайнс не зміг відбути штраф під час гонки, тому отримав покарання вже після закінчення етапу, а саме 5 штрафних позицій на старті Гран-прі Мексики, а також 2 штрафні бали до суперліцензії.

Нагадаємо, що після 12 набраних штрафних балів протягом року гонщик пропускає наступну гонку. Сайнс наразі має 4 з 12 таких очок.

Зауважимо, що Гран-прі Мексики відбудеться вже цими вихідними, з 24 по 26 жовтня.