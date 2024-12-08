Норріс та Піастрі – наймолодші володарі Кубку конструкторів в історії Формули-1

Пілоти Макларен Ландо Норріс та Оскар Піастрі встановили історичне досягнення. Вони стали наймолодшим дуетом напарників, який виграв Кубок конструкторів.

Середній вік британця та австралійця становить 24 роки та 135,5 дня. Це найменший показник для дуету чемпіонської команди в історії Формули-1.

Lando Norris and Oscar Piastri are the youngest driver lineup to win the World Constructors Championship 🏆



An average of 24 years and 135.5 days between Oscar and Lando 🧡 pic.twitter.com/TEA1tuxpfK — McLaren News | 🇬🇧 🇦🇺 (@McLarenF1_News) December 8, 2024

Перемога в Кубку конструкторів стала реальністю після того, як Ландо Норріс виграв Гран-прі Абу-Дабі, а Оскар Піастрі фінішував десятим.

Цього вистачило, щоб випередити Феррарі за підсумками сезону-2024 на 14 очок. Пілоти Скудерії Карлос Сайнс та Шарль Леклер завершили гонку другим та третім відповідно.

Нагадаємо, що для Макларен цей Кубок конструкторів став дев'ятим в історії команди та першим за останні 26 років.