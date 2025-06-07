Погані новини для Ферстаппена: у Ред Булл не буде великих оновлень до кінця сезону-2025
Радник команди Формули-1 Ред Булл Гельмут Марко повідомив, що "бики" більше не привозитимуть великих оновлень боліду RB21 в цьому сезоні.
Слова 82-річного австрійця наводить RacingNews365.
Частково проблема, як підкреслив Марко, полягає у відсутності узгодженості в роботі команди з Мілтон-Кінса.
Пілот Ред Булл Макс Ферстаппен продовжує боротьбу за титул чемпіона світу з обома гонщиками Макларена. Але ця новина може поставити хрест на сподіваннях 27-річного нідерландця виграти п'яту "корону" поспіль.
"Ми невтомно працюємо над болідом і будемо продовжувати вносити невеликі корективи, але нічого серйозного не планується.
У минулому у нас вже були серйозні оновлення, такі як нове днище і нові бокові понтони. Але зараз справа більше в деталях.
Ми будемо продовжувати розвиватися, поки є шанс на титул. Після цього фокус повністю зміститься на проєкт 2026 року", – сказав Марко.
Після дев'яти етапів сезону-2025 Макс Ферстаппен посідає третє місце особистого заліку, маючи в активі 137 очок, що на 49 менше, ніж в лідера Оскара Піастрі.
Нагадаємо, що Ферстаппен встановив новий рекорд Формули-1, незважаючи на катастрофу Гран-прі Іспанії.