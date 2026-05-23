Багато людей намагаються відправити мене на пенсію: Гамільтон спростував чутки про завершення кар'єри

Володимир Слюсарь — 23 травня 2026, 01:00
Семиразовий чемпіон Формули-1 Льюїс Гамільтон спростував чутки про можливе завершення кар'єри.

Про це британський гонщик повідомив під час пресконференції перед Гран-прі Канади.

"У мене все ще дійсний контракт, тому мені все на 100% зрозуміло. І так, я досі зосереджений, досі вмотивований, я всім серцем люблю те, що роблю, і збираюся залишатися тут ще досить довго, тож звикайте до цього.

Багато людей намагаються відправити мене на пенсію, а я навіть про це не думаю. Є багато людей, які намагаються відправити мене на пенсію, але в мене навіть думок таких немає. Я вже думаю про те, що буде далі, і будую плани на найближчі п'ять років. Тож так, я планую бути тут ще певний час".

Нагадаємо, що журналіст нідерландського Луї Деккер повідомляв, що Гамільтон може завершити професійну кар'єру у Формулі-1 після закінчення сезону 2026 року.

