Я рішуче засуджую насильство: Окон уперше відреагував на відсторонення від Гран-прі Мексики

Французький пілот Естебан Окон відреагував на рішення Хаас відсторонити його від Гран-прі Мехіко по ходу вікенду.

Він опублікував заяву в соцмережі X.

"Я хотів би офіційно прокоментувати окремі повідомлення деяких ЗМІ та спекуляції. Вчора ввечері виникли розбіжності, що призвели до суперечки. Хоча я визнаю, що вони мали місце, я категорично заперечую будь-які повідомлення чи звинувачення в тому, що для вирішення розбіжностей застосовувалося фізичне насильство в будь-якій формі. Я рішуче засуджую насильство в будь-якій його формі та твердо вірю, що будь-які розбіжності мають бути врегульовані з належним професіоналізмом, повагою та взаєморозумінням. Я прошу утриматися від спекуляцій, доки це питання розглядається. Інші подробиці будуть повідомлені свого часу", – написав Окон.

Зазначимо, що сторони не озвучували причину рішення замінити француза на Рьо Хіракаву. Ймовірно, нею стала поведінка Окона під час п'ятничної вільної практики, коли той відкрито відмовився виконувати вказівки командних інженерів щодо плану роботи з гумою.

Була інформація про те, що він міг вступити у фізичну сутичку з керівником Хааса Аяо Комацу перед тим, як команда відсторонила його від участі в решті Гран-прі Мексики. Раніше пілот повідомляв, що залишить американську команду після завершення сезогу-2026.

Нагадаємо, що напередодні відбулась кваліфікація Гран-прі Мексики. Поул виборов Льюїс Гамільтон.

Гонка відбудеться 1 листопада. Вона розпочнеться о 22:00 за київським часом.