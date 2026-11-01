Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Автоспорт Формула 1

Я рішуче засуджую насильство: Окон уперше відреагував на відсторонення від Гран-прі Мексики

Денис Іваненко — 1 листопада 2026, 07:59
Я рішуче засуджую насильство: Окон уперше відреагував на відсторонення від Гран-прі Мексики
Естебан Окон
Getty Images

Французький пілот Естебан Окон відреагував на рішення Хаас відсторонити його від Гран-прі Мехіко по ходу вікенду.

Він опублікував заяву в соцмережі X.

"Я хотів би офіційно прокоментувати окремі повідомлення деяких ЗМІ та спекуляції. Вчора ввечері виникли розбіжності, що призвели до суперечки. Хоча я визнаю, що вони мали місце, я категорично заперечую будь-які повідомлення чи звинувачення в тому, що для вирішення розбіжностей застосовувалося фізичне насильство в будь-якій формі.

Я рішуче засуджую насильство в будь-якій його формі та твердо вірю, що будь-які розбіжності мають бути врегульовані з належним професіоналізмом, повагою та взаєморозумінням. Я прошу утриматися від спекуляцій, доки це питання розглядається. Інші подробиці будуть повідомлені свого часу", – написав Окон.

Зазначимо, що сторони не озвучували причину рішення замінити француза на Рьо Хіракаву. Ймовірно, нею стала поведінка Окона під час п'ятничної вільної практики, коли той відкрито відмовився виконувати вказівки командних інженерів щодо плану роботи з гумою. 

Була інформація про те, що він міг вступити у фізичну сутичку з керівником Хааса Аяо Комацу перед тим, як команда відсторонила його від участі в решті Гран-прі Мексики. Раніше пілот повідомляв, що залишить американську команду після завершення сезогу-2026.

Нагадаємо, що напередодні відбулась кваліфікація Гран-прі Мексики. Поул виборов Льюїс Гамільтон.

Гонка відбудеться 1 листопада. Вона розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Читайте також :
Хаас на заміну Окону підписав лідера заліку Формули-2
Формула 1 Хаас Естебан Окон

Естебан Окон

Хаас зробила заміну пілота по ходу Гран-Прі Мексики
Окон покине Хаас по закінченні сезону-2026
Окон може продовжити кар'єру в Астон Мартін після сезону-2026
Юніор Феррарі може замінити Окона у 2027 році – ЗМІ
Цунода може повернутися у Формулу-1 – Motorsport

Останні новини