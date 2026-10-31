Хаас зробила заміну пілота по ходу Гран-Прі Мексики

Японський пілот Рьо Хіракава замінить Естебана Окона в ролі пілота Хаас під час Гран-Прі Мексики в Формулі-1.

Про це повідомляє пресслужба команди.

Причини, з яких команда ухвалила таке рішення по ходу гоночного вікенду, не називаються. Ймовірно, причиною стала поведінка Окона під час п'ятничної вільної практики, коли Окон відкрито відмовився виконувати вказівки командних інженерів щодо плану роботи з гумою.

Харакава є резервним пілотом Хааса з 2025 року. Він є чемпіоном GT (GT500) 2017 року, віце-чемпіоном японської SuperFormula 2020, переможцем Ле-Ману 2022 та чемпіоном WEC 2022 та 2023 у класі гіперкарів.

Нагадаємо, кваліфікація Гран-Прі Мексики відбудеться у суботу, 31 листопада, початок – о 23:00 за київським часом. До неї Хіракава ще зможе взяти участь у третій практиці (19:30 – 20:30).