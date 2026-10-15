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Хаас на заміну Окону підписав лідера заліку Формули-2

Денис Іваненко — 15 жовтня 2026, 17:35
Хаас на заміну Окону підписав лідера заліку Формули-2
Рафаель Камара
Getty Images

Рафаель Камара буде пілотом Хаас у 2027 році.

Про це повідомляє пресслужба американської команди.

Перспективний бразилець підписав багаторічний контракт. Він дебютує у "королівських автоперегонах" у наступному сезоні.

Після 12 етапів Камара очолює залік Формули-2. Він виступає за команду Інвікта Рейсінг.

Нагадаємо, що чутки про інтерес Хааса до Рафаеля з'явились ще на початку літа. Він замінить Естебана Окона, який залишить команду після сезону-2026.

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