Брандл: Феррарі має повернути Бермана, він скористається цим шансом

Колишній гонщик Формули-1, а нині експерт Sky Sports Мартін Брандл підтримав ідею з переходом Олівера Бермана до Феррарі.

Слова 66-річного британця наводить Motorsport.

Західні ЗМІ написали про те, що Скудерія не планує пропонувати Льюїсу Гамільтону новий контракт після сезону-2026. І місце семиразового чемпіона світу за кермом червоного боліда може посісти саме Берман, який є вихованцем академії італійської команди.

На думку Брандла, це чудова ідея, оскільки Олівер може стати новим лідером команди у майбутньому. До цього Мартін дійшов, підсумовуючи виступ 20-річного британця на Гран-прі Мексики, де він фінішував четвертим. Брандл також пригадав, як Берман замінив Карлос Сайнса у 2024 році на Гран-прі Саудівської Аравії.

"Абсолютно видатний виступ. Якщо дати цьому молодому чоловікові шанс, він цим скористається, як він зробив у Саудівській Аравії. Він не зламався під великим тиском, особливо на завершальних етапах гонки, коли позаду нього був Макларен Оскара Піастрі. Він пройшов Макса (Ферстаппена), змусив себе триматися, не виїхав за межі траси. Щойно з якоїсь причини у Феррарі звільниться місце, то, на мою думку, Берман має там бути. Я думаю, що він видатний, швидко навчається і максимально використовує свій шанс", – сказав Брандл.

Після двадцяти етапів сезону-2025 Олівер Берман посідає тринадцяте місце особистого заліку, маючи в активі 32 очки.

Нагадаємо, що Мексиканська федерація автоспорту звинуватила Ліама Лоусона, який ледь не збив маршалів на Гран-прі Мексики. Проте ФІА стала на бік гонщика у цьому конфлікті.